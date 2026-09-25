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Ministro de Defensa confirma en Punta Arenas financiamiento para modernización de las FF.AA.

Tras sesionar en el Comando Conjunto Austral, Fernando Barros aseguró los recursos presupuestarios para el periodo 2024-2026, descartó nuevos recortes en su cartera y reafirmó la indiscutible soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

Christian Jiménez
Christian Jiménez

Al término de la sesión de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, celebrada en las instalaciones del Comando Conjunto Austral en Punta Arenas, el ministro de Defensa, Fernando Barros, despejó las dudas en torno al presupuesto de su cartera. Pese a los ajustes presupuestarios registrados a inicios de la actual administración, el secretario de Estado garantizó el financiamiento para la modernización y desarrollo de las instituciones armadas.

El jefe de la cartera argumentó que los recursos asignados para los años 2024, 2025 y 2026 permitirán cumplir íntegramente con las obligaciones y planes estratégicos del sector. Además, recalcó la firme decisión del Gobierno de no efectuar nuevas modificaciones ni recortes al presupuesto de Defensa.

“Los recursos para la renovación de los helicópteros están, están los decretos correspondientes. Los recursos para la modernización de los tanques Leopard, también están. También contamos con la tranquilidad de tener los recursos para la renovación de parte del equipamiento de aerotransporte necesario para llegar a la Antártica, y también los aviones que van a permitir mejorar la capacidad de patrullaje por parte de la aviación naval”, detalló el ministro.

Si bien no se entregaron fechas específicas, las autoridades estiman que la totalidad de estas renovaciones logísticas y operativas se materializarán durante el actual mandato.

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