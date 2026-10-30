Minsal y autoridades regionales trazan plan conjunto para fortalecer la salud mental

Autoridades del Ministerio de Salud (Minsal) y del Gobierno Regional culminaron una extensa agenda de trabajo orientada a robustecer las estrategias de salud mental y prevención del suicidio, mediante la articulación de la red asistencial y el intersector.

La doctora jefa de la División de Gestión de Redes Asistenciales, Elisa Llack, destacó el despliegue coordinado: “Ha sido un esfuerzo mancomunado desde varias divisiones del Minsal (…). Lo que queremos hacer es un trabajo mancomunado no solo con las áreas de salud, sino con todos los organismos que tienen que dar cuenta y trabajar en forma coordinada para mejorar la situación de salud mental. Nos llevamos un diagnóstico bastante claro de dónde hay que intervenir”.

Desde la cartera técnica, el jefe del Departamento de Salud Mental del Minsal, doctor Pablo Norambuena, subrayó la relevancia de la visita: “Consiste en fortalecer nuestros programas y acciones en relación con salud mental en general, un tema que le preocupa mucho a la población y a nuestras autoridades. Queremos fortalecer ese trabajo tanto a nivel de la red asistencial en la región como en el desarrollo de políticas que van más allá de solo salud, articulando a distintos servicios públicos”.

Por su parte, el gobernador regiona Jorge Flies, valoró el acuerdo y los compromisos adquiridos: “Tuvimos una excelente reunión con el Minsal, particularmente en un ámbito complejo como la prevención del suicidio. Hemos acordado trabajar con distintos actores sociales y avanzar en un programa con financiamiento del Gobierno Regional para el trabajo con el Servicio de Salud. Hay disposición en un tema que tenemos que conversar”.