MOP Magallanes impulsa millonaria inversión en conectividad y empleo regional a través del plan “Chile Despega”

Con el objetivo de dinamizar la economía local y mejorar la infraestructura de la región, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Magallanes se encuentra ejecutando una robusta cartera de proyectos. Así lo confirmó el seremi de la cartera, Alejandro Marusic, quien detalló los alcances del plan nacional “Chile Despega” en la zona austral.

La autoridad regional destacó que el enfoque principal de esta gestión es la generación de puestos de trabajo. “Hoy día nos preocupa mucho el tema de darle trabajo a los magallánicos y es así como se está desplegando el plan Chile Despega”, afirmó Marusic.

El despliegue del Plan “Chile Despega”

A nivel regional, este plan contempla un total de 12 proyectos de infraestructura, con una inversión que supera los 14 mil millones de pesos. El cronograma del MOP establece que estas obras deben ser licitadas, publicadas y adjudicadas durante el presente año, para su completa ejecución a más tardar el próximo.

De esta cartera, 11 proyectos ya se encuentran publicados, en proceso de licitación o adjudicados. El proyecto restante, correspondiente a la instalación de adoquetos en la comuna de Torres del Paine, inicia su publicación oficial este viernes.

Avances en infraestructura aeroportuaria

La conectividad aérea y de emergencia es un pilar fundamental para las zonas aisladas de Magallanes. En este ámbito, Marusic entregó excelentes noticias sobre obras que ya están en marcha: