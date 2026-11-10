Municipio de Torres del Paine y Servicio de Salud avanzan en gestiones para nueva posta en Villa Río Serrano

La Municipalidad de Torres del Paine y el Servicio de Salud Magallanes concretaron un importante encuentro de trabajo para revisar las iniciativas de desarrollo asistencial, centrando sus esfuerzos en la construcción de una posta de atención primaria en el sector de Villa Río Serrano.

Al respecto, la alcaldesa Anahí Cárdenas destacó que “el director (subrogante del Servicio de Salud, Ricardo Contreras) nos hizo la primera visita porque nosotros emitimos un oficio donde estamos solicitando la construcción de una posta de atención primaria para Villa Río Serrano, hemos comenzado con esas gestiones, a trabajar, ver el tema de pertinencia y los antecedentes”.

Por su parte, el director (s) del Servicio de Salud, Ricardo Contreras, valoró la coordinación institucional señalando que “hemos tenido el espacio de conversar con la alcaldesa para ver cómo podemos en conjunto ir viendo iniciativas que permitan desarrollar la atención primaria acá en la comuna”.

Ambas autoridades coincidieron en la importancia de responder con equidad territorial a las necesidades de los vecinos y del sector turístico.