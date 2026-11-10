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Small Band del Orfeón Nacional de Carabineros brindó masivo concierto en Porvenir rumbo a su centenario

La agrupación institucional se presentó en el Gimnasio Padre Mario Zavattaro junto al conjunto regional Voces del Centenario, en una jornada cultural abierta a las familias de Tierra del Fuego.

Periodista Web
Periodista Web

La Small Band del Orfeón Nacional de Carabineros de Chile ofreció una aplaudida presentación musical en el Gimnasio Padre Mario Zavattaro de Porvenir, congregando a vecinos y familias en el marco de las actividades conmemorativas previas al centenario de la institución policial.

La formación artística, dependiente del Orfeón Nacional, desarrolla presentaciones en un formato instrumental reducido y dinámico para recorrer distintas zonas del país, interpretando repertorios que abarcan clásicos populares nacionales e internacionales de diversos géneros.

La jornada artística en la capital fueguina se inició con la actuación de Voces del Centenario, elenco integrado por efectivos de Carabineros de la Región de Magallanes. Posteriormente, los músicos de la Small Band subieron al escenario para desplegar su concierto ante el público local.

Durante la actividad, la delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, encabezó la recepción oficial a los uniformados y participó del encuentro comunitario, instancia en la que entregó una distinción al conjunto musical en reconocimiento a su paso por la comuna.

El evento cultural formó parte de los hitos de vinculación territorial que la policía uniformada despliega en la zona austral de cara a sus 100 años de servicio institucional.

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