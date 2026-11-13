Ministro Martín Arrau lanza ultimátum y anuncia que Carabineros despejará carreteras tomadas por camioneros

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, lanzó este viernes un ultimátum a los camioneros y automovilistas que mantienen ocupaciones en distintas carreteras del país, anunciando que Carabineros ya trabaja para despejar las vías afectadas por las movilizaciones.

La advertencia se produce luego de que algunos grupos de transportistas independientes y otras agrupaciones mantuvieran cortes en rutas estratégicas como la Ruta 5 y la Ruta 68, pese al acuerdo suscrito entre el Ejecutivo y las principales confederaciones del rubro para rebajar y congelar el valor de los combustibles.

A través de sus declaraciones, el secretario de Estado subrayó que la postura del Gobierno busca resguardar la circulación de las personas y hacer cumplir la normativa vigente.

“El Gobierno dialogó y llegó a acuerdos, pero el derecho a manifestarse no puede implicar trastornos para el resto de la población o impedir el libre tránsito. Es por eso que Carabineros está actuando, para hacer cumplir la ley de tránsito e impedir desórdenes afectando al resto de la población. La ley se cumple, eso es lo que estamos haciendo para dar tranquilidad al resto de la población“, sostuvo Arrau.