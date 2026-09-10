Nevadas en Puerto Williams dejan varados a consejeros regionales y reabren el debate sobre la conectividad en Isla Navarino

Un temporal de nieve con acumulaciones de hasta 13 centímetros y temperaturas que bordearon los –3 °C obligó a la suspensión total de los vuelos en el Aeródromo Guardiamarina Zañartu de Puerto Williams. La medida de seguridad, adoptada por las malas condiciones de la pista y la escasa visibilidad, dejó varada a la delegación del Consejo Regional (CORE) de Magallanes que había viajado a la zona para sesionar en Puerto Toro y en el Centro Internacional de Cabo de Hornos.

El delegado presidencial de la Provincia de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada, confirmó la cancelación de los trayectos aéreos desde la tarde del miércoles hasta la mañana de la jornada siguiente, extendiendo de manera forzosa la estadía de las autoridades regionales en la isla.







Vivir en “carne propia” el aislamiento

La contingencia impidió que los consejeros regresaran a Punta Arenas en la fecha programada, obligando a varios de ellos —como Arturo Díaz, profesional del Hospital Clínico de Magallanes, y Patricio Gamín, funcionario del Servicio de Impuestos Internos— a justificar ausencias laborales por razones de fuerza mayor.

Más allá del contratiempo logístico, la consejera Roxana Gallardo enfatizó que este episodio permitió a las autoridades experimentar de primera mano la vulnerabilidad constante que afecta a los residentes de Isla Navarino.

“Esto nos ha hecho evidenciar en carne propia la realidad de la isla, donde a la gente le suspenden viajes al continente de forma imprevista con cosas mucho más urgentes, como horas médicas que cuesta mucho conseguir”, expresó la autoridad.

Comparación con Ushuaia y llamado a la inversión

Uno de los puntos clave del debate generado tras la paralización del terminal aéreo fue la diferencia de operatividad con la vecina localidad de Ushuaia, en Argentina. Según relataron las autoridades afectadas, en la ciudad trasandina los vuelos continuaron operando a pesar de registrar condiciones meteorológicas similares.

“Es extraño que acá en Puerto Williams por condiciones climáticas se suspenda todo, mientras que en Ushuaia los vuelos siguen llegando. Espero que esto sirva como impulso para modernizar y ver en qué nos estamos quedando atrás”, cuestionó Gallardo.

La comitiva regional coincide en que este hecho debe transformarse en un argumento central para priorizar inversiones públicas que fortalezcan la infraestructura aeroportuaria y garanticen una conectividad continua entre la Isla Navarino y el resto del país, reduciendo la brecha de aislamiento que históricamente ha afectado a la zona más austral de Chile.