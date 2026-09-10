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Conductora resulta lesionada tras violenta colisión y choque en Claudio Bustos con Ovejero en Punta Arenas

El impacto provocó que el vehículo de la víctima terminara contra un poste y el utilitario involucrado contra un grifo. El accidente movilizó a la Unidad de Rescate de Bomberos, SAMU, Seguridad Municipal y Carabineros.

Periodista Web
Periodista Web

Una persona de sexo femenino resultó con lesiones de diversa consideración tras protagonizar un violento accidente de tránsito registrado en la intersección de calle Claudio Bustos con avenida Ovejero, en la zona norte de Punta Arenas.

De acuerdo con los primeros antecedentes recopilados en el lugar, la emergencia se desencadenó cuando el vehículo particular guiado por la conductora fue impactado de lleno por un vehículo de tipo utilitario. Producto de la fuerza de la colisión y la posterior pérdida de control de las máquinas, el móvil de la víctima impactó violentamente contra un poste del tendido eléctrico, mientras que el utilitario terminó su trayectoria colisionando contra un grifo de agua potable.

Despliegue de equipos de emergencia

Ambas estructuras de la vía pública resultaron con daños de consideración a raíz de la magnitud de los impactos. Ante la alerta dada por vecinos y testigos, al sitio del suceso concurrieron de inmediato unidades de la Unidad de Rescate del Cuerpo de Bomberos, el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), personal de Seguridad Municipal y efectivos de Carabineros.

Los voluntarios de Bomberos trabajaron en las labores de inmovilización y extracción de la conductora lesionada, quien posteriormente fue entregada a los profesionales de la salud del SAMU para su estabilización y posterior traslado al servicio de urgencias del Hospital Clínico Magallanes. Carabineros adoptó el procedimiento de rigor para determinar las responsabilidades de ambos conductores y resguardar el tránsito en la intersección afectada.

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