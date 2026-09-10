Delegación de básquetbol del Club Inacap de Magallanes viaja a San Felipe y Los Andes para torneo nacional

Durante la madrugada de este jueves, una nutrida delegación del Club Deportivo Inacap emprendió vuelo desde la Región de Magallanes hacia la zona central del país para participar en un importante campeonato de básquetbol que se desarrollará en las ciudades de San Felipe y Los Andes.

La comitiva magallánica está conformada por los planteles de las ramas femenina y masculina, cuyos deportistas se prepararon de forma intensiva para medirse contra diversos representativos del país en jornadas que se extenderán desde el 11 al 14 de septiembre.

Representación austral en la Región de Valparaíso

El viaje representa un importante esfuerzo logístico y deportivo para la institución, permitiendo que sus basquetbolistas sumen experiencia en competencias interregionales y representen los colores de Magallanes ad portas de las celebraciones de Fiestas Patrias.

Se espera que durante este viernes 11 se pongan en marcha los primeros compromisos de la fase de grupos en los recintos deportivos fijados por la organización en el Valle del Aconcagua, donde ambos cuadros buscarán avanzar a las instancias finales del certamen.