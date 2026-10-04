Pernoctaciones turísticas en Magallanes cayeron un 16,7% en agosto de 2026 según informe del INE

Los establecimientos de alojamiento turístico de la Región de Magallanes registraron un total de 29.717 pernoctaciones durante agosto de 2026, lo que representa un retroceso del 16,7% en comparación con el mismo mes del año anterior. Así lo reveló la más reciente Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT) elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El reporte detalló además que las llegadas de pasajeros se redujeron a 14.364 personas (-15%), registrando una estancia media de 2,07 noches. La tasa de ocupación de habitaciones se ubicó en un 21,8%, mientras que los indicadores económicos reflejaron una tarifa diaria promedio por habitación ocupada (ADR) de $64.496 (-30,7%) y un ingreso promedio por habitación disponible (RevPAR) de $14.044 (-35,7%), calculados a precios corrientes.

Comparativa austral y balance acumulado 2026

El contratiempo registrado en Magallanes resultó más pronunciado que el de otras regiones del sur de Chile durante agosto: la Región de Aysén anotó 13.924 pernoctaciones (-2,7%), mientras que Los Lagos alcanzó 115.182 (-5,6%).

Sin embargo, desde el INE precisaron que este resultado mensual interrumpe una racha pero no revierte el desempeño global del año. En el acumulado de enero a agosto de 2026, las pernoctaciones en Magallanes mantienen un incremento del 1,8% frente a igual período de 2025, proyectando cautela pero estabilidad de cara a la apertura de la temporada alta estival en la Patagonia.