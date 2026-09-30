Plan “Chile Despega” busca reactivar la economía en Magallanes y crear más de 1.700 empleos

Frente al estancamiento económico regional evidenciado por el reciente Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central —que fijó el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) local en solo un 1,9%—, el Gobierno presentó los alcances del Plan “Chile Despega” en la Región de Magallanes. La iniciativa busca dinamizar la economía local y rebajar en al menos un punto porcentual la tasa de desempleo regional.

Fuerte impulso a la infraestructura pública

El eje principal del plan recae en el sector público. La cartera del Ministerio de Obras Públicas (MOP) contempla la ejecución de 10 proyectos prioritarios con una inversión global de $14.900 millones, lo que permitirá generar cerca de 900 puestos de trabajo directos en la zona.

Entre las obras de rápida ejecución destacan:

Aeródromo en Cerro Castillo (Torres del Paine), con una inversión de $6.000 millones.

Puntos de posada de helicópteros en el Canal Tortuoso y en las islas Wollaston.

Instalación de adoquines en Torres del Paine.

Obras de contención de talud en los caminos de acceso al Andino en Punta Arenas.

“Son obras cortas que no pueden superar el año presupuestario del 2027”, precisó el seremi del MOP, Alejandro Marusic, enfatizando el carácter urgente de los proyectos.

Subsidios a la contratación e impacto en las PYMES

En el marco de la mesa regional “Modo Empleo”, la seremi de Economía, Francisca Birke, confirmó que ya se registran 350 beneficiarios y subsidios otorgados para la contratación de personal en pequeñas y medianas empresas. La meta a través de la Mesa Pro Empleo es consolidar 800 cupos de subsidio, de los cuales 400 ya se encuentran completamente asegurados.

A estos esfuerzos se sumarán aproximadamente 200 empleos impulsados a través de proyectos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Meta regional: Bajar el desempleo

Por su parte, la delegada presidencial Ericka Farías destacó la evolución positiva de las cifras de ocupación local, señalando que la desocupación en Magallanes descendió de un 6,9% a un 5,9%, aunque recalcó que la cifra sigue siendo un desafío.

“Queremos llegar a cifras que sean tal vez un pleno empleo o bajar de aquí a fin de año al menos otro punto en las próximas mediciones”, sostuvo la autoridad regional.

Inversión privada en la salmonicultura

El plan de reactivación también contempla iniciativas del sector privado. Farías adelantó la proyección de una nueva planta de faenamiento de salmones en Puerto Riquelme, la cual significará una inversión de 5 millones de dólares. Este proyecto busca dinamizar la economía magallánica y generar encadenamiento productivo con la pesca artesanal y los proveedores locales del sector.