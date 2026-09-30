Tierra del Fuego da inicio a la temporada estival con la apertura del Paso Bellavista y el impulso a la binacional “Ruta del Fuego”

Con la apertura oficial del Paso Fronterizo Bellavista, ubicado a 12 kilómetros de Pampa Guanaco, se dio inicio formal a la temporada estival en la Provincia de Tierra del Fuego. El hito marca la operatividad del punto de conexión terrestre más austral con Argentina, el cual se mantendrá habilitado hasta el 30 de abril con un horario de atención continuo entre las 08:00 y las 22:00 horas.

El hito de apertura contó con un encuentro estratégico junto a representantes de los establecimientos turísticos del sur de la isla, orientado a coordinar oportunidades de mejora y preparar la recepción de visitantes mediante un trabajo colaborativo entre el sector público y privado.

“Desde febrero de 2024, cuando logramos junto a las autoridades argentinas, nuestro cónsul de la época, Roberto Ruiz, y el senador Alejandro Kusanovic, reabrir este paso Bellavista, le dimos un impulso más al turismo de la comuna, que junto al sector privado se comienza a potenciar como un destino con la mayor cantidad de parques y reservas del país”, destacó el alcalde de Timaukel, Luis Barría.

Impulso internacional: La “Ruta del Fuego”

Como parte de las acciones para atraer flujo turístico —aprovechando la alta demanda de visitantes que recibe la ciudad argentina de Ushuaia—, las municipalidades de Timaukel y Porvenir participaron recientemente en la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires para presentar la nueva “Ruta del Fuego”, desarrollada en conjunto con las comunas trasandinas de Tolhuin y Río Grande.

Este circuito turístico binacional comprende un recorrido de 1.800 kilómetros integrado por los pasos fronterizos San Sebastián y Bellavista, conectando diversos paisajes, comunidades y servicios turísticos a lo largo de la isla.

La comitiva chilena en el evento trasandino estuvo encabezada por el alcalde Luis Barría junto al vicepresidente de la Cámara de Turismo, Jorge Guic, y representantes de operadores locales como Solo Expediciones. Esta promoción internacional refuerza las gestiones iniciadas en mayo pasado en Santiago con el evento “Timaukel Day”, que reunió a los principales touroperadores y agencias de viaje del país.