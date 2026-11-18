Un grupo de indígenas awá que vive en aislamiento voluntario salió de la selva y se acercó a una aldea en el estado de Maranhão, en el noreste de Brasil, obligando a las autoridades gubernamentales a instalar un cerco sanitario para prevenir contagios.

El encuentro ocurrió la mañana del lunes 16 de noviembre en las cercanías de la aldea Tawari, dentro de la Tierra Indígena Araribóia. Según informó el diario brasileño O Globo, el grupo estaba integrado por cerca de 15 personas —entre hombres, mujeres y niños—, mientras que la agencia AP situó la cifra preliminar en alrededor de 20.

En registros grabados por habitantes de la etnia guajajara, los visitantes aparecen en el borde de la vegetación con los hombres sosteniendo arcos y flechas en posición vertical, sin apuntar, mientras mujeres y al menos dos menores observaban detrás. Tras poco más de un minuto, algunos extendieron los brazos, hablaron en su lengua y recibieron alimentos y utensilios antes de retornar al bosque.

De acuerdo con Survival International, los awá solicitaron ñames y ya habían sido divisados en las inmediaciones desde el domingo 15 de noviembre. En paralelo, la organización Coapima, que representa a pueblos indígenas de Maranhão, señaló al diario británico The Guardian que algunos integrantes, especialmente niños y ancianos, presentaban signos visibles de desnutrición severa.

17, 2026

Alerta sanitaria y restricción de acceso

La principal preocupación de las autoridades radica en la vulnerabilidad inmunológica de los pueblos sin contacto, para quienes una gripe común puede provocar brotes mortales.

Mediante un comunicado conjunto, el Ministerio de los Pueblos Indígenas, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) y la Secretaría Especial de Salud Indígena confirmaron la activación de una Sala de Situación, el despliegue de equipos médicos y de protección en terreno, y la restricción del acceso al sector.

El Ejecutivo brasileño reiteró que mantiene una política de “no contacto” y respeto a la autodeterminación, subrayando que “aproximaciones puntuales no representan necesariamente el fin del aislamiento voluntario”. Los awá figuran bajo el Registro N° 41 en el catastro oficial de grupos aislados.

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Presión territorial sobre la selva

La Tierra Indígena Araribóia abarca más de 413 mil hectáreas rodeadas de pastizales, tala ilegal e incendios recurrentes, donde habitan comunidades guajajara, grupos awá de contacto reciente y familias awá aisladas protegidas por los patrullajes de los denominados “Guardianes de la Selva” junto a la Funai.

Aunque aún se investiga si el acercamiento obedeció a la búsqueda de herramientas o a la pérdida de áreas de caza y recolección, la directora de Survival International, Caroline Pearce, advirtió que el episodio constituye una “señal preocupante” de cómo la invasión forestal amenaza a pueblos autosuficientes empujados a “una isla cada vez más pequeña de selva, rodeada de destrucción”.

En la misma línea, Sarah Shenker, directora de Survival Brasil, calificó la situación como “un momento de crisis” y exigió expulsar definitivamente a los invasores del territorio. Según estimaciones de la organización, cerca de 100 indígenas awá permanecen sin contacto en la zona, dentro de un total aproximado de 196 grupos aislados identificados en 10 países, más del 90% de ellos en la Amazonía.