“Pónganse de acuerdo para mentir”: Madre de joven que escapó del Hospital Clínico desmiente versión oficial

Hace poco más de 72 horas se viralizó un video en redes sociales que mostraba a un hombre en bata y descalzo caminando por las cercanías del Hospital Clínico de Magallanes (HCM.

Pamela Becerra, madre del joven captado en bata a las afueras del recinto, criticó duramente a la dirección del establecimiento tras asegurar que su hijo fue dado de alta y se estuvo detenido, contradiciendo el comunicado oficial del centro de salud.

El principal establecimiento de salud pública de la región se refirió a los hechos mediante un comunicado, explicando que la persona se encontraba desde el viernes en la Unidad de Emergencia Hospitalaria y había salido del recinto sin autorización. Según la versión oficial del hospital, el sábado el paciente retornó acompañado de sus familiares para continuar su atención.

La molestia de la familia

Sin embargo, a través de sus redes sociales, Pamela Becerra Vargas, madre del paciente, realizó un duro descargo en contra del director (s) del Hospital Clínico de Magallanes, Luis Leiva, desmintiendo que su hijo estuviera de vuelta en el recinto.

Haciendo alusión a la declaración pública del HCM, Becerra publicó: “Pónganse de acuerdo para mentir, ¡porque yo acabo de recibir una llamada de la Primera Comisaría diciendo que está detenido! ¡Basta de tomar a la ligera la salud en esta ciudad!”

En su relato, la afectada exigió respuestas a la autoridad hospitalaria y reveló el delicado contexto del ingreso de su hijo. “Director del Hospital Clínico Magallanes, usted me debe una gran explicación y a la ciudadanía entera. Dieron de alta a un joven que recibe una pensión por Asperger según la comisión médica que evalúa esto, y cuyo diagnóstico según una psiquiatra de su hospital es autismo. Es adicto, pero es un ser humano, ¡señor! Yo no me voy a quedar tranquila hasta que se haga justicia con mi hijo, que hoy (el sábado) está detenido en la Primera Comisaría”.

Además, agregó un dato crítico sobre el motivo de la hospitalización: “Entró por intento de suicidio por si no sabía… Irónico, justo en el mes donde se promueve tanto la concientización en el hospital que usted dirige”.

Becerra explicó que la orden para dar de alta al paciente fue dada por el magistrado del Juzgado de Familia, Roberto Farías. “Lo hago público y doy autorización para compartir esta publicación porque estoy cansada de la incompetencia de los profesionales de la salud mental en este hospital. Sé que si son madres me entenderán y también me entenderán todos los jóvenes que lamentablemente han pasado por algo similar en sus vidas. Espero respeto al dolor y empatía, que es lo que lamentablemente falta tanto en este mundo”, concluyó.