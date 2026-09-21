Salud destaca avances en alerta oncológica durante primeros seis meses de gestión

La Seremi de Salud Magallanes, se sumó al video institucional que realizaron todas las reparticiones públicas de la zona entregando los hitos más importantes en los primeros seis meses de gestión.

El orador del video es el seremi de Salud (s), Eduardo Castillo, quien inicia en el video en el tradicional edificio de Avenida Bulnes donde se encuentra emplazada la autoridad sanitaria.

“Seis meses de hechos, no de palabras”. Así inicia Castillo el video de sesenta y nueve segundos (1:09) donde resalta la fortaleza y presencia de la autoridad sanitaria en la región.

“La alerta sanitaria oncológica ha sido un ejemplo de ello, en un trabajo en conjunto que nos ha permitido tomar contacto con el 100% de los pacientes y en más del 95% de ellos poder iniciar sus tratamientos. Este ha sido un trabajo en conjunto con el Hospital Clínico de Magallanes y el Servicio de Salud y esta seremi. Lo que pretendemos es poder llegar a través de las fiscalizaciones, las alertas sanitarias, las vigilancias, los procesos de vacunación para un trabajo más eficiente y cercano”, dice Castillo en el video.

En ese mismo sentido, agrega que se ha fortalecido el trabajo con las agrupaciones oncológicas, agrupaciones vinculadas al autismo y “otras organizaciones escuchando sus necesidades y trabajando con ellos en terreno. Porque trabajar en salud significa fortalecer la prevención, la promoción y el cuidado de la salud. Con un trabajo en terreno, cercano a las personas y a las comunidades”.