Presupuesto 2027: Ingeniero Comercial Gallardo advierte la necesidad de garantizar equidad territorial

Tras el anuncio oficial del proyecto de Ley de Presupuesto 2027, la discusión pública se traslada al Congreso Nacional con un foco claro: cómo impactará este marco fiscal en la calidad de vida de las familias y en el desarrollo de las regiones. Con un incremento del gasto público fijado en un 1,5%, el escenario económico se presenta estrecho, obligando a priorizar la eficiencia en la ejecución de cada recurso.

Aunque se valora la orientación del presupuesto hacia la reactivación económica, la generación de empleo y el fortalecimiento de áreas clave como obras públicas, salud y vivienda, desde Magallanes enfatizan la necesidad de revisar en detalle el desglose de las asignaciones y su distribución territorial.

El desafío de las zonas extremas

Las particularidades de Magallanes —marcadas por el alto costo de vida, los elevados costos logísticos y los desafíos de conectividad— exigen que el esfuerzo presupuestario nacional se traduzca en proyectos concretos para la región.

“Un crecimiento general de las cifras no garantiza por sí solo el desarrollo regional. Necesitamos saber con precisión cuánto de ese esfuerzo presupuestario llegará efectivamente a las zonas extremas y a qué iniciativas específicas se destinará para generar empleos permanentes y diversificar nuestra economía”, señalan en relación con la propuesta del Ejecutivo.

Responsabilidad fiscal sin descuidar el impacto social

El análisis del proyecto también pone de relieve que la disciplina fiscal y la protección social no deben ser vistas como objetivos contrapuestos. La sostenibilidad de las finanzas públicas exige resguardar los recursos del Estado, garantizando al mismo tiempo que el ajuste no afecte a las políticas sociales esenciales ni traslade costos adicionales a los hogares.

Próximos pasos en el Congreso

Con el inicio del debate parlamentario, el foco estará puesto en la capacidad del Estado para demostrar una descentralización efectiva a través del presupuesto nacional, reconociendo las distintas realidades territoriales del país y entregando respuestas concretas a las demandas estructurales de Magallanes.