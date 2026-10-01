Folclorista Juan Vargas es reconocido por la SCD tras cumplir 50 años de trayectoria en la música magallánica

Un emotivo hito para la cultura y las tradiciones de la zona austral se vivió este jueves en el programa Tarde Libre, donde el destacado folclorista, compositor y referente de la cueca en Magallanes, Juan Vargas Aguilar, compartió parte de su rica historia tras ser reconocido por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) por sus 50 años de trayectoria artística.

En conversación con la periodista Mayra Ibañez, el músico repasó los episodios más significativos de su carrera, entre los que resalta haber alcanzado el título de Campeón Nacional de Cueca Adulto en 1981 junto a Alicia Alarcón, representando con orgullo a la Región de Magallanes y marcando un hito imborrable para el folclore local.

Más de 80 composiciones dedicadas al territorio austral

Junto con su faceta como intérprete y bailarín, Vargas Aguilar ha desarrollado una prolífica labor como autor y compositor, creando más de 80 cuecas inspiradas en las vivencias, paisajes e identidad del territorio austral.

Durante la entrevista, el artista enfatizó la trascendencia de transmitir estas expresiones tradicionales a las nuevas generaciones para evitar que se pierda el arraigo folclórico en el sur del país. Con esta cobertura, el espacio Tarde Libre reafirma su compromiso con la visibilización de los grandes creadores que han construido y resguardado el patrimonio cultural de Magallanes.