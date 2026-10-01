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Coordinan respuesta médica ante emergencias para la temporada de cruceros en Puerto Williams

Autoridades locales, Senapred, el Hospital Comunitario Cristina Calderón y agencias marítimas privadas establecieron protocolos de atención, traslados y capacitaciones de inglés de cara al inicio de las recaladas estivales.

Periodista Web
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De cara al inicio de una nueva temporada de cruceros en la zona austral, autoridades de la Provincia Antártica Chilena, Senapred y representantes del sector privado sostuvieron un encuentro de coordinación y recorrido técnico en las instalaciones del Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams, con el fin de afinar los protocolos de respuesta médica frente a potenciales urgencias que involucren a pasajeros y tripulantes.

En la visita participaron el delegado presidencial provincial, Rodolfo Moncada Salazar; el director del hospital, Jaime Arteaga; así como ejecutivos de la agencia marítima Shackleton’s Way —que presta servicios a líneas como Silversea y Royal Caribbean— y del Hotel The Cormorant at 55 South. Durante la jornada se inspeccionó la capacidad operativa de urgencias, la disponibilidad de ambulancias, los flujos administrativos para usuarios extranjeros y las alternativas de aerotraslados hacia Punta Arenas.

Compromiso de financiamiento y capacitaciones

Uno de los acuerdos centrales de la mesa de trabajo establece que la agencia marítima y las líneas de cruceros asumirán en su totalidad los costos económicos asociados a la atención de salud de los cruceristas. “Tanto la empresa de cruceros como la operadora se han comprometido a asumir cualquier costo por atención médica e insumos, e incluso el traslado aéreo a Punta Arenas si el paciente requiere ser evacuado, evitando que represente una carga para el sistema público local”, destacó el delegado Moncada.

A su vez, la empresa privada acordó apoyar el equipamiento de una de las unidades de ambulancia del recinto y financiar un curso de idioma inglés para los funcionarios del hospital que atienden directo a público, facilitando la comunicación con los turistas angloparlantes. La primera recalada de la temporada en Puerto Williams está programada para el próximo 17 de octubre.

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