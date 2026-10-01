Coordinan respuesta médica ante emergencias para la temporada de cruceros en Puerto Williams

De cara al inicio de una nueva temporada de cruceros en la zona austral, autoridades de la Provincia Antártica Chilena, Senapred y representantes del sector privado sostuvieron un encuentro de coordinación y recorrido técnico en las instalaciones del Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams, con el fin de afinar los protocolos de respuesta médica frente a potenciales urgencias que involucren a pasajeros y tripulantes.

En la visita participaron el delegado presidencial provincial, Rodolfo Moncada Salazar; el director del hospital, Jaime Arteaga; así como ejecutivos de la agencia marítima Shackleton’s Way —que presta servicios a líneas como Silversea y Royal Caribbean— y del Hotel The Cormorant at 55 South. Durante la jornada se inspeccionó la capacidad operativa de urgencias, la disponibilidad de ambulancias, los flujos administrativos para usuarios extranjeros y las alternativas de aerotraslados hacia Punta Arenas.

Compromiso de financiamiento y capacitaciones

Uno de los acuerdos centrales de la mesa de trabajo establece que la agencia marítima y las líneas de cruceros asumirán en su totalidad los costos económicos asociados a la atención de salud de los cruceristas. “Tanto la empresa de cruceros como la operadora se han comprometido a asumir cualquier costo por atención médica e insumos, e incluso el traslado aéreo a Punta Arenas si el paciente requiere ser evacuado, evitando que represente una carga para el sistema público local”, destacó el delegado Moncada.

A su vez, la empresa privada acordó apoyar el equipamiento de una de las unidades de ambulancia del recinto y financiar un curso de idioma inglés para los funcionarios del hospital que atienden directo a público, facilitando la comunicación con los turistas angloparlantes. La primera recalada de la temporada en Puerto Williams está programada para el próximo 17 de octubre.