Con el despacho definitivo en el Congreso Nacional durante la jornada del miércoles 25 de noviembre de 2026, Chile selló la hoja de ruta financiera que regirá al Estado a partir de enero. La Ley de Presupuestos 2027 —el primer diseño fiscal de la administración encabezada por el Presidente de la República, José Antonio Kast— fija un gasto público total de $91,18 billones, una cifra que representa una expansión real acotada del 1,5% respecto de lo ejecutado en 2026 y que abre una etapa marcada por la austeridad selectiva.

Más allá del trámite parlamentario en Valparaíso, cada peso asignado en la discusión presupuestaria traza sus verdaderas consecuencias a miles de kilómetros del centro político. En territorios australes como la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena —donde la distancia, la insularidad y el rigor climático encarecen cada obra y servicio—, el equilibrio entre la contención del gasto y la inversión en salud, seguridad e infraestructura marcará el pulso del próximo año.

El cinturón macroeconómico y la regla de cinco años

El diseño presentado por el Ejecutivo y aprobado por el Legislativo responde a una arquitectura de responsabilidad fiscal con horizonte a cinco años. Para sostener el compromiso de ordenar las cuentas públicas sin paralizar las prestaciones esenciales, la formulación del erario incluyó la revisión de cerca de 600 programas distribuidos en 23 ministerios, lo que derivó en recortes y reasignaciones internas en 13 carteras cuyas líneas presentaban observaciones de desempeño.

Las proyecciones macroeconómicas sobre las que descansa la ley establecen metas exigentes para la conducción económica de 2027:

Ingresos fiscales proyectados: $84,42 billones, calculados bajo el supuesto de un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3,3% .

Reducción del déficit fiscal: La meta se estrecha al 1,8% del PIB , recortando en un punto porcentual completo el 2,8% vigente en 2026.

Deuda bruta: Se proyecta estabilizada en torno al 42,5% del PIB.

El ajuste, en la práctica, opera como un dique de contención: obliga a los ministerios a financiar las prioridades políticas y sociales mediante eficiencia interna y reasignación, más que a través de un aumento expansivo del gasto global.

Los seis pilares del gasto público

Con el margen fiscal acotado, el presupuesto concentra el grueso de sus incrementos en seis bloques estratégicos que buscan responder a las urgencias más visibles de la ciudadanía:

Salud se consolida como la mayor partida del Estado con $18,3 billones y un alza del 4,7%. El refuerzo apunta directamente a descomprimir las listas de espera y suma un aumento del 7,1% para los Centros Comunitarios de Salud Mental (COSAM), una red clave en las comunas de todo el país.

Seguridad Pública registra el mayor salto porcentual entre las grandes áreas, con $7,0 billones (+9,1%). Los recursos financian 1.000 nuevos cupos en Carabineros, un incremento del 18% para Gendarmería destinado a infraestructura carcelaria, la duplicación de fondos para el Modelo Territorial Cero de la PDI, un alza del 33% en el Servicio Nacional de Migraciones para procesos de expulsión y la puesta en marcha de la Fiscalía Supraterritorial.

Crecimiento, empleo y reconstrucción escala hasta los $9,5 billones (+8,1%). El bloque articula una cartera de 241 obras públicas regionales, más de $500 mil millones para tareas de reconstrucción —incluido el Fondo Norte—, 166 mil subsidios habitacionales y un impulso del 23,5% para Sercotec, orientado a dinamizar a las pequeñas y medianas empresas.

Educación mantiene su volumen global en $17,3 billones (~0,0% de variación), asegurando la continuidad de la gratuidad para más de 600 mil estudiantes y la alimentación escolar para 1,8 millones de niños y niñas. No obstante, el equilibrio de la partida se sostuvo mediante recortes internos en líneas específicas como Reactivación Educativa y el programa Yo Elijo mi PC.

En el ámbito de la protección social, la Pensión Garantizada Universal (PGU) dispone de $7,0 billones (+2,9%) para cubrir a más de 2,2 millones de personas mayores, incorporando cruces de datos destinados a reforzar la fiscalización de su entrega. En paralelo, Niñez alcanza los $2,5 billones (+4,1%), destacando aumentos del 165% en el Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil (FIADI), 126% en ayudas técnicas para discapacidad y 19,3% en programas de reparación frente al maltrato o abuso.

El pulso de la Comisión Mixta y las restituciones

El tránsito hacia la aprobación final no estuvo exento de tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso. Fue en la instancia de la Comisión Mixta donde las negociaciones permitieron destrabar nudos sensibles y recomponer partidas que habían despertado alertas transversales en las regiones.

Uno de los acuerdos más relevantes recayó en el sistema escolar: se resolvió financiar 40 mil de las 83 mil horas docentes cuya reducción estaba contemplada originalmente, estableciendo que el remanente se abordará mediante retiros voluntarios e incentivos durante el transcurso de 2027. En materia laboral, la mesa negociadora repuso $131.008 millones para el Sence, resguardando los programas de capacitación y empleo.

Asimismo, el pacto legislativo restituyó las partidas de los ministerios de Agricultura y de la Mujer —aunque manteniéndose el cierre de la fundación Prodemu— y aseguró financiamiento para Senapred, la seguridad municipal, los subsidios de Protección del Patrimonio Familiar, programas de tenencia responsable de mascotas y $1.879 millones destinados a sitios de memoria.

La prueba de fuego en los territorios

Con la ley ya despachada, el debate abandona las planillas del Congreso para instalarse en la realidad concreta de las comunas y gobiernos locales. El verdadero rendimiento del Presupuesto 2027 se medirá en la capacidad del aparato público para ejecutar con oportunidad la cartera de 241 obras regionales, sostener el empleo y llevar soluciones efectivas a los hospitales y barrios.

Para las cuatro provincias de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena —desde la capital regional en Punta Arenas hasta Puerto Natales, Porvenir y Cabo de Hornos—, el desafío será doble: capitalizar el incremento en inversión pública, fomento productivo y seguridad municipal en un escenario de estrechez fiscal donde cada proyecto deberá justificar su impacto real en la vida cotidiana de quienes habitan el confín austral del país.