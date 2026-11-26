Tras el fallecimiento de la destacada actriz nacional Delfina Guzmán a los 98 años, cuyos funerales concluyeron hoy tras una misa en la Catedral Metropolitana y su paso por la Pérgola de las Flores, desde la Región de Magallanes resaltaron su imborrable trayectoria y los vínculos que mantuvo con la zona austral.

El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes, Rodrigo Bravo, valoró el impacto transversal de la intérprete en la identidad artística nacional.

“Delfina Guzmán fue una figura fundamental para las artes escénicas en nuestro país y su legado trasciende por sobre el teatro, el cine y la televisión, es decir, a través del arte de la representación tuvo una extraordinaria capacidad de poder conectar de manera muy genuina y cercana con todas las personas”, señaló la autoridad.

Asimismo, Bravo enfatizó la cercanía que la artista logró construir con el público a lo largo de décadas de oficio.

“Ella entró a los hogares de los chilenos emocionándolos, entreteniendo, haciéndolos viajar, soñar, gracias específicamente a su talento, a su humor, a su lucidez y a un trabajo de más de 70 años de trayectoria”, agregó.

En la región más austral del país, su paso dejó hitos significativos: en 2009 fue figura invitada al lanzamiento del Festival de Cine en la Patagonia, realizado en la emblemática Cueva del Milodón, y en marzo último el documental sobre su vida volvió a acercarla al público local con funciones en Puerto Natales y Punta Arenas.

”Hoy la despedimos teniendo claro y conciencia de que tuvo una obra y una especial sensibilidad en las artes escénicas que permanecerá en la memoria cultural de todo Chile”, concluyó el seremi Bravo.