ProChile y chef internacional recorren planta de Blumar en Magallanes para promover el salmón regional en Japón

En el marco de su política de transparencia y vinculación con el medio, Blumar recibió en su planta de procesos en Punta Arenas a una comitiva técnica de ProChile en compañía del reconocido chef internacional Johannes Fuchs.

La actividad tuvo como propósito dar a conocer en terreno los estándares productivos, el nivel de tecnificación y los procesos de inocuidad y calidad con los que opera la compañía en Magallanes, proyectando la recomendación del salmón regional en el exigente mercado gastronómico de Japón.

La delegación institucional estuvo integrada por la directora regional de ProChile Magallanes, Alejandra Covacevich, y Javiera Araneda, de la Coordinación Nacional del Sector Carnes e Innovación Alimentaria de ProChile. El recorrido por las instalaciones productivas permitió a las autoridades y al especialista culinario observar de primera fuente las distintas etapas de procesamiento y el estándar industrial con el que se elaboran los productos para exportación.

“Estoy muy orgullosa de la producción local, ya que nuestros empresarios destacan con la calidad de sus productos y de sus procesos”, declaró la directora regional de ProChile Magallanes.

Por su parte, el chef alemán Johannes Fuchs destacó: “Fue muy interesante estar en la planta de Blumar, pude ver cómo una operación a gran escala como esta funciona de manera sumamente eficiente. Estoy muy agradecido por el recibimiento y realmente impresionado”.

Asimismo, el gerente regional de Blumar en Magallanes, Pablo Solís, valoró la jornada y relevó el impacto de este tipo de encuentros para el posicionamiento de la zona: “Es clave abrir nuestras puertas a entidades como ProChile y a referentes de la gastronomía internacional para mostrar con transparencia el trabajo que hacemos desde el extremo sur. En Magallanes contamos con tecnología de vanguardia y equipos comprometidos con la excelencia, lo que nos permite ofrecer un producto de altísimo valor que nos enorgullece proyectar hacia mercados tan relevantes como el asiático”.

La visita se enmarca en las acciones de vinculación y puertas abiertas que impulsa Blumar en Magallanes, orientadas a visibilizar la calidad de los procesos locales y consolidar alianzas público-privadas que fortalezcan la presencia del salmón regional en el exterior.