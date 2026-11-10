Puerto Natales se corona tricampeón nacional invicto de maxibásquetbol en Puerto Montt

La delegación de Puerto Natales alcanzó el título en el Campeonato Nacional de Maxibásquetbol 2026, certamen disputado en Puerto Montt, tras consagrarse tricampeón nacional invicto en la categoría +55.

El elenco de Última Esperanza completó una campaña perfecta en la Región de Los Lagos. Durante la fase regular y los cruces de eliminación directa, el representativo austral superó a planteles de trayectoria como Castro, Osorno, un primer cruce ante Santiago “A” y un triunfo frente a Antofagasta en semifinales.

En el duelo decisivo por el campeonato, los natalinos volvieron a medirse contra Santiago “A” en un encuentro de alta intensidad que se definió en las últimas posesiones, cerrando el marcador con un estrecho 64 a 60.

El desarrollo del cotejo mostró paridad desde el inicio. El primer cuarto favoreció a Natales por 25-21, sustentado en transiciones ofensivas veloces. En la segunda fracción, el orden defensivo de los magallánicos neutralizó los circuitos capitalinos con un parcial de 11-6, permitiéndoles marcharse al descanso con ventaja.

Tras el entretiempo, el combinado metropolitano ajustó su efectividad y se quedó con el tercer periodo por 15-20, dejando el resultado abierto de cara al tramo final. En el último cuarto, marcado por el desgaste físico y la presión en el tablero, la efectividad patagónica selló la igualdad del parcial en 13-13, asegurando la diferencia necesaria para levantar la copa.

En el registro individual, el máximo anotador del cuadro campeón fue Aldo Carpo, quien encabezó la cuenta con 20 puntos. La producción ofensiva estuvo respaldada por los 15 puntos de Claudio Soto y los 7 tantos convertidos por Álvaro Rosas.

Con esta victoria, la escuadra natalina sumó su tercer título consecutivo en la serie +55, consolidando el protagonismo del básquetbol senior de la Región de Magallanes en el circuito federado nacional.