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Abren inscripciones para la cuarta fecha del Campeonato Regional de Karting 2026 en Punta Arenas

El certamen tuerca buscará al piloto más veloz de la zona en el circuito de Rally Kart, con diez categorías en disputa para damas y varones de todas las edades.

Periodista Web
Periodista Web

El Campeonato Regional de Karting 2026 abrió su proceso de registro para disputar la cuarta fecha de la temporada, certamen tuerca que se desarrollará bajo la consigna “Buscando al piloto más rápido de la región”.

La competencia pondrá a prueba la pericia de los corredores en el nuevo trazado habilitado por Rally Kart, congregando tanto a exponentes con experiencia en el automovilismo menor como a entusiastas que buscan debutar en las pistas.

La organización del evento está a cargo de Pasión Deportiva, contando con el auspicio de Pingüino Multimedia y Mobil – Comercial Harambour, además del patrocinio de Espacio Urbano Pionero, Rally Kart y CG8 Producciones.

Categorías en disputa

La convocatoria deportiva contempla diez series divididas por edades, experiencia y peso:

  • Mini: 10 a 11 años.

  • Infantiles A: 12 a 13 años.

  • Infantiles B: 14 a 15 años.

  • Junior: 16 a 17 años.

  • Damas: 17 años en adelante.

  • Debutantes: mayores de 18 años sin experiencia previa en carreras.

  • Expertos: 18 años en adelante.

  • Master A: 70 a 80 kilos.

  • Master B: 81 a 90 kilos.

  • Master C: 91 kilos o más.

Para consultas sobre bases del torneo, cupos disponibles y formalización de registros, la organización habilitó la línea telefónica +56 9 4278 9282.

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