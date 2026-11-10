Consejo Regional aprueba más de $5.700 millones para nuevas obras de contención en el Río de las Minas

El Consejo Regional de Magallanes aprobó por unanimidad destinar $5.774.500.000 para ejecutar una nueva etapa de obras de protección fluvial en el Río de las Minas, iniciativa que busca mitigar el peligro de anegamientos en Punta Arenas tras el aumento de caudal registrado durante las últimas lluvias.

La intervención contempla la construcción de dos barreras de retención de sedimentos aguas arriba del puente Frei, junto con cerca de 400 metros lineales de revestimiento de hormigón en el lecho del cauce. La infraestructura está diseñada para frenar rocas, troncos y material vegetal arrastrado desde la cuenca alta, impidiendo que obstruyan el paso del agua bajo los viaductos céntricos.

La consejera regional Roxana Gallardo respaldó la inversión al señalar el buen funcionamiento que mostraron las defensas ya operativas en el último temporal, planteando que ampliar esta red de contención otorgará mayor seguridad a la población. En tanto, el presidente de la Comisión de Infraestructura, Rodolfo Cárdenas, remarcó la importancia de sostener estas inversiones ante los efectos del cambio climático en la zona austral.

Por su parte, el consejero Juan Morano advirtió que aún persisten puntos críticos que demandan intervención prioritaria, recordando que el puente O’Higgins estuvo al límite de desbordar en la reciente crecida. Asimismo, estimó que las faenas aprobadas concluirían formalmente entre 2028 y 2029, enfatizando la necesidad de optimizar la descarga final de las aguas hacia el estrecho de Magallanes.

Terrenos para el Corral Municipal

Durante la misma sesión, el pleno del CORE dio luz verde a una solicitud de la Municipalidad de Punta Arenas para obtener la concesión gratuita por 20 años de dos predios fiscales ubicados en el Barrio Industrial.

La superficie abarca un total de 6,4 hectáreas y busca asegurar la operatividad del Corral Municipal, destinado a la custodia de vehículos retirados de circulación. Frente a la saturación que presenta el recinto, el consejero Rodolfo Arecheta planteó complementar el uso de estos terrenos con planes de compactación de vehículos, con el fin de optimizar el espacio disponible y descongestionar el depósito.