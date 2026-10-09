Puerto Natales debuta nuevo sistema de transporte público con nueve buses e integración de recorridos

Un hito clave para la conectividad y calidad de vida de la provincia de Última Esperanza se materializó con el lanzamiento oficial de la Red Puerto Natales de Movilidad, el nuevo sistema de transporte público urbano de la comuna que inicia sus operaciones a contar de este viernes.

La iniciativa, presentada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones junto al subsecretario de la cartera, Martín Mackenna, considera una flota de nueve buses diésel de estándar internacional EURO VI, operados por la empresa Negocios Luzdivina. Los vehículos cuentan con plataforma de acceso universal (carrocería baja), sistema de calefacción para hacer frente al clima austral, cargadores USB y conexión Wi-Fi gratuita. La tarifa general fijada para adultos es de $500, con montos diferenciados para estudiantes y adultos mayores.

Recorridos y cobertura comunal

El trazado de la nueva red contempla tres líneas de buses diseñadas para enlazar los polos de desarrollo y atención de la ciudad:

Servicio 20: Conectará el Polideportivo, el Estadio Municipal, el Hospital Augusto Essmann, el centro comercial y la Costanera.

Servicio 21: Cubrirá el trazado entre el Hospital, Av. Última Esperanza, Av. Ibáñez, el eje Baquedano y la rotonda de acceso.

Servicio 22: Enlazará el sector Los Pioneros con el Hospital, barrios Endesa y Corvi, eje Manuel Bulnes y la Costanera, finalizando en la Rampa Fiscal.

El delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo, valoró el impacto de esta obra en la zona: “Este es un avance concreto para Puerto Natales y responde a una necesidad que la propia comunidad planteó. Permitirá mejorar la conectividad y facilitar el traslado de familias, estudiantes y adultos mayores”. El sistema prestará servicios de lunes a viernes entre las 07:00 y las 21:00 horas, mientras que los fines de semana y festivos operará en jornadas continuas desde las 08:00 y 09:00 horas respectivamente.