Justicia de EE.UU. suma cargos por conspiración para cometer torturas contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

La Justicia de los Estados Unidos sumó nuevos e graves cargos contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron acusados formalmente de conspiración para cometer torturas, delito que se añade a las causas por narcotráfico y tráfico de armas que pesan en su contra tras ser capturados durante una operación militar estadounidense realizada en Caracas en enero de este año y trasladados a un recinto penal en Brooklyn, Nueva York.

De acuerdo con el escrito presentado por la Fiscalía norteamericana, la pareja articuló una estrategia deliberada de “represión y torturas” con el objetivo de mantenerse en el poder. El documento detalla presuntas prácticas que incluyen golpizas, descargas eléctricas, amenazas a familiares y tratos crueles contra opositores políticos, militares disidentes y al menos tres ciudadanos estadounidenses.

Ampliación de acusaciones e impacto judicial

El reporte judicial detalla que los imputados “infligieron un intenso dolor y sufrimiento físico y mental” para neutralizar a la oposición e intimidar a los detractores de su régimen. Entre los relatos incorporados figura el caso de la denominada “Víctima 7”, un ciudadano estadounidense torturado tras ser acusado falsamente de participar en un complot para asesinar al exmandatario.

Asimismo, la Fiscalía extendió formalmente a Cilia Flores la acusación de conspiración para cometer narcoterrorismo, un cargo que hasta la fecha solo recaía de forma individual sobre Maduro bajo el artículo 960a del título 21 del Código de los Estados Unidos. La justicia norteamericana sostiene que ambos conspiraron a sabiendas para proteger actividades delictivas transnacionales mientras ejercían el poder en Caracas.