Publican nómina del sorteo para el Servicio Militar 2027: Revisa si fuiste llamado y conoce los plazos de apelación

La Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) oficializó este viernes la publicación de la nómina de personas sorteadas para cumplir con el Servicio Militar Obligatorio correspondiente al año 2027. La medida abarca principalmente a varones chilenos no voluntarios nacidos en el año 2008, además de aquellos nacidos en 2007 que aún mantengan la condición de disponibles.

Para revisar si se forma parte de la lista de seleccionados, las personas interesadas pueden acudir de forma presencial a los cantones de reclutamiento del país o ingresar al portal oficial serviciomilitar.cl, accediendo mediante su ClaveÚnica. El proceso de acuartelamiento para los seleccionados definitivos se iniciará formalmente en abril de 2027.

Proceso de apelación y sanciones por incumplimiento

Quienes figuren en la nómina y mantengan motivos justificables para no realizar la conscripción podrán presentar sus excusas o reclamaciones hasta el próximo lunes 9 de noviembre. El trámite puede gestionarse en línea en el sitio de la DGMN o directamente ante la Comisión Especial de Acreditación (CEA) en los cantones correspondientes, respaldando causales como problemas de salud física o psíquica, sustento económico exclusivo del hogar, paternidad o matrimonio previo, entre otras.

Desde la institución recalcaron la importancia de realizar el trámite dentro del plazo legal. Quienes no se excusen ni se presenten al llamado serán declarados infractores o remisos, quedando inhabilitados de forma absoluta para ejercer cargos y oficios públicos, además de arriesgar multas de 4 a 8 UTM (entre $288.000 y $577.200 aproximadamente) o tener que cumplir el Servicio Militar en modalidad ordinaria por dos años para regularizar su situación.