Gobierno y Senadores acuerdan plan de aceleración legislativa para 30 proyectos de seguridad pública

En una reunión clave sostenida entre el Ejecutivo y los presidentes de las comisiones de Constitución y Seguridad del Congreso Nacional, el Gobierno alcanzó un acuerdo político para acelerar la tramitación de una nutrida agenda en materia de orden público. El plan contempla priorizar 24 proyectos de ley actualmente en trámite e ingresar seis nuevas iniciativas legislativas enfocadas en el combate al crimen organizado y el terrorismo.

El encuentro fue liderado por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, quienes presentaron la minuta denominada “Acuerdo Político por la Seguridad Pública”. El documento clasifica las iniciativas según su complejidad y extensión, abarcando desde modificaciones puntuales a artículos vigentes hasta reformas estructurales que crean nuevos marcos legales.

Estrategia legislativa y distribución de carga

Para evitar el entrampamiento de las iniciativas en la Comisión de Constitución del Senado —instancia que concentra un alto volumen de trabajo—, se acordó intercalar la discusión de los proyectos con la Cámara de Diputados y agrupar aquellos que persigan objetivos similares.

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, confirmó que “la reunión tuvo por objeto planificar la agenda de seguridad pública y ver cuáles iban a ser los proyectos prioritarios”, detallando que se destinará al menos el 50% de las sesiones de dicha instancia parlamentaria exclusivamente al tratamiento de estas iniciativas normativas.