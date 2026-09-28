Rechazan prisión preventiva para exalcalde Fernando Paredes

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, resolvió no acoger la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía y la parte querellante en contra del exalcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes. La petición de intensificar las medidas cautelares surgió luego de que se diera a conocer la sentencia de 5 años y un día de prisión efectiva por el delito de cohecho en una arista del sonado caso “Luminarias Led”.

Durante la audiencia, el tribunal determinó que no existen antecedentes suficientes para ordenar el ingreso del exjefe comunal a un recinto penal, destacando que ha cumplido con sus presentaciones periódicas y que mantiene arraigo en la zona.

En lugar de la prisión preventiva, la justicia resolvió mantener las cautelares de firma mensual y arraigo regional, agregando además la prohibición de salir del país mediante arraigo nacional.

Por su parte, la defensa de Paredes, encabezada por el abogado Juan Carlos Rebolledo, valoró la decisión del tribunal y confirmó que se encuentran analizando los antecedentes para interponer un recurso de nulidad ante las instancias superiores dentro de los plazos legales establecidos.