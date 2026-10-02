Realizan operativo interinstitucional en Isla Navarino para evaluar la ruta patrimonial hacia Lago Windhond

Con el fin de revisar en terreno las condiciones operativas y de seguridad en los circuitos de trekking australes, una comitiva de 13 representantes de diversas instituciones públicas y de emergencia realizó un recorrido de 8,3 kilómetros por la ruta patrimonial que conecta el Valle Ukika con el Lago Windhond, en la remota Isla Navarino.

La actividad fue coordinada de manera conjunta por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y la oficina local de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en Cabo de Hornos. La expedición contó con la presencia del delegado provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, junto a personal de Bomberos, Carabineros, PDI y la Municipalidad de Cabo de Hornos.

Prevención de incendios y mejora en tiempos de respuesta

Durante las más de seis horas de marcha por el bosque nativo y turberas, los equipos evaluaron el estado de la señalética, el volumen de vegetal combustible muerto y la presencia de árboles caídos u obstrucciones —algunas derivadas de la acción del castor— que dificultan el tránsito. El objetivo central es planificar trabajos de mantención antes del inicio de la temporada estival de alta visitación turística.

“Buscamos que los equipos de respuesta ante emergencias, como Bomberos o Carabineros, puedan acceder con la mayor facilidad y en los menores tiempos posibles ante un eventual rescate o incendio forestal en la zona”, destacó el delegado Rodolfo Moncada. Por su parte, desde Conaf e instituciones de socorro hicieron un llamado a los caminantes a recorrer la ruta con equipamiento técnico, GPS, evitar fogatas y consultar las condiciones climáticas locales.