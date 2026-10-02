¿Sofá cama, futón o colchón extra? Cómo recibir visitas sin perder el living

Cuando llegan familiares o amigos y no existe una pieza extra, el living suele transformarse en dormitorio por una o varias noches. Ahí aparece una decisión que parece sencilla, pero que depende bastante del espacio disponible y de la frecuencia con que se reciben visitas. ¿Conviene un sofá cama, un futón o habilitar una cama con colchón?

No hay una respuesta única. Para una visita ocasional puede bastar una solución que se guarde rápido y ocupe poco espacio. Si alguien duerme seguido en la casa, la comodidad y el soporte empiezan a tener mayor importancia.

Antes del Cyber Monday 2026, que se realizará entre el 5 y el 7 de octubre, conviene resolver primero esa necesidad y recién después comenzar a comparar alternativas.

¿Cuándo conviene un sofá cama?

El sofá cama tiene una ventaja evidente. Durante el día funciona como parte del living y por la noche puede convertirse en una superficie para dormir.

Eso permite aprovechar mejor los metros cuadrados en departamentos o casas donde no existe espacio para mantener una cama adicional de forma permanente.

Antes de comparar sofás cama y futones hay que fijarse en dos medidas distintas. La primera corresponde al mueble cerrado. La segunda muestra cuánto espacio utilizará una vez desplegado.

Esta última suele ser la más importante.

Un sofá que se ve compacto contra la pared puede terminar bloqueando el paso hacia una puerta, quedar demasiado cerca de una mesa o impedir abrir otro mueble cuando se transforma en cama.

Una forma simple de comprobarlo es medir la superficie abierta y marcarla en el piso con cinta antes de comprar.

¿Cuál es la diferencia entre un futón y un sofá cama?

Ambos permiten sentarse durante el día y dormir durante la noche, pero el mecanismo puede ser diferente.

En muchos futones el mismo asiento y respaldo se extienden hasta formar la superficie para dormir. Su funcionamiento suele ser sencillo y puede resultar práctico cuando se necesita abrir y cerrar el mueble rápidamente.

Los sofás cama pueden incorporar otros sistemas de apertura y, dependiendo del modelo, una estructura de descanso diferente.

Por eso no basta con mirar el diseño exterior.

También conviene comprobar qué superficie queda al abrirlo, cuánto mide y qué tan fácil resulta transformar el mueble sin tener que mover otros elementos del living.

¿Sirven para dormir todas las noches?

Depende del modelo y del uso.

Una solución que funciona perfectamente para recibir a alguien durante un fin de semana puede no ser la más adecuada para una persona que dormirá ahí durante varias semanas.

Si el uso será frecuente, adquieren mayor importancia la estabilidad, el soporte y el espacio disponible para cambiar de posición mientras se duerme.

También hay que considerar quién utilizará el mueble.

Un futón bajo puede resultar cómodo para algunas personas, pero levantarse desde una superficie cercana al suelo puede ser menos práctico para un adulto mayor o alguien con movilidad reducida.

¿Cuándo tiene más sentido un colchón tradicional?

Si existe una pieza disponible, una cama desocupada o un espacio que puede mantenerse armado durante varios días, una solución tradicional entrega más opciones para adaptar el descanso.

Al elegir entre distintos colchones se pueden comparar aspectos como tamaño, firmeza, tipo de soporte, materiales y altura.

También permite ajustar mejor la elección a quien utilizará la cama.

Una persona que dormirá una noche probablemente no tendrá las mismas exigencias que alguien que permanecerá una semana o visita la casa todos los meses.

Por eso, más que enfrentar sofá cama y colchón como productos opuestos, conviene pensar en la frecuencia de uso. Cuando el espacio debe volver rápidamente a funcionar como living, un mueble de doble función puede ser más práctico. Cuando existe un lugar fijo para dormir, un colchón independiente permite priorizar más el descanso.

Una prueba sencilla antes de elegir

Antes de comprar, sirve responder cuatro preguntas.

¿Cuántas veces al año recibimos visitas?

¿Cuántas noches suelen quedarse?

¿Dónde dormirá la persona?

¿Cuánto espacio queda cuando se despliega la cama?

Si las visitas son ocasionales y el living es pequeño, una solución plegable puede resolver mejor el problema.

Si las estadías son frecuentes o más largas y existe espacio disponible, vale la pena prestar mayor atención al colchón y al soporte.

Estas preguntas también ayudan a evitar elegir únicamente por precio.

Hay que pensar dónde guardar las cosas durante el día

Preparar un lugar para dormir no termina con tener una superficie disponible.

También se necesitan almohadas, sábanas y frazadas. Si cada vez que llega una visita hay que buscarlas en distintas partes de la casa, el sistema termina siendo poco práctico.

Una caja, un espacio dentro de un clóset o almacenamiento bajo otro mueble puede simplificar bastante la preparación.

En un living pequeño, resolver este detalle antes de comprar puede ser casi tan importante como elegir el sofá.

Qué revisar durante Cyber Monday

El Cyber Monday 2026 se desarrollará entre el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre.

En muebles y productos de dormitorio conviene mirar algo más que el porcentaje de descuento. Las dimensiones, los materiales, el mecanismo de apertura, el costo de despacho y los plazos de entrega pueden cambiar bastante entre una alternativa y otra.

También es recomendable revisar cuánto espacio ocupará realmente el producto una vez instalado.

Si la idea es estar preparados cuando lleguen visitas, la elección empieza mucho antes de mirar precios. Primero hay que definir dónde dormirá esa persona, cuántas noches se quedará y cuánto espacio puede ocupar la solución durante el resto del año.