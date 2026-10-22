Quinto golpe consecutivo al bolsillo: bencinas superan los $1.800 en Magallanes

Un nuevo y severo golpe al bolsillo enfrentarán desde este jueves 22 de octubre los habitantes de Magallanes, luego de confirmarse la quinta alza consecutiva en el precio de los combustibles. El incremento llevará el valor del litro de gasolina a superar la barrera de los $1.800 en Puerto Williams, mientras que en Punta Arenas se aproximará peligrosamente a los $1.700.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó que las gasolinas de 93 y 97 octanos experimentarán un incremento de $41,3 por litro, mientras que el diésel subirá $91,5. A ello se suman aumentos de $24,8 en la parafina y de $13,9 en el gas licuado de petróleo de uso vehicular. Aunque los reajustes corresponden a valores de referencia y los precios finales dependen de cada distribuidora, el escenario anticipa nuevas dificultades para automovilistas, transportistas y pequeñas empresas de la región.

Lo más preocupante es que no se trata de un incremento aislado. Desde fines de julio, los combustibles han experimentado cinco alzas consecutivas, configurando una escalada que comienza a tener consecuencias cada vez más importantes para los consumidores. En ese período, las gasolinas acumulan un encarecimiento de $183,4 por litro, mientras que el diésel registra un aumento de $401,4, superando ampliamente la barrera de los $400.

La secuencia comenzó a fines de julio, cuando la gasolina de 93 octanos subió $32,9 y el diésel $28,5. En agosto se produjo un segundo incremento de $34,8 y $97,4, respectivamente. Septiembre trajo otros dos reajustes: el primero, de $35 en las gasolinas y $89 en el diésel; y el segundo, de $39,4 y $95. Ahora, el aumento anunciado para este jueves se convierte en el mayor de los cinco para las gasolinas.

Para dimensionar el efecto sobre los automovilistas, llenar un estanque de 50 litros con gasolina representa ahora un gasto adicional de $2.065 respecto del precio anterior al reajuste. Si se consideran los cinco aumentos acumulados desde julio, ese mismo estanque cuesta $9.170 más. En el caso de un vehículo diésel con capacidad de 60 litros, el encarecimiento acumulado alcanza los $24.084, una diferencia considerable para quienes deben abastecerse regularmente.