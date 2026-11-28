Con el objetivo de acercar las instituciones del Estado a la comunidad y revitalizar el centro de Punta Arenas, este sábado se desarrolla en la Plaza de Armas la feria “Movilízate a la Plaza”. La iniciativa, impulsada por la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno de Magallanes y la División de Organizaciones Sociales (DOS) en el marco del programa Movilizados de la Segegob, permite a los vecinos realizar trámites en horario no hábil mientras disfrutan de un panorama familiar que funciona de manera ininterrumpida entre las 11:00 y las 20:00 horas.

Además de los módulos de atención ciudadana, el encuentro reúne a más de 60 emprendedores locales que exhiben y comercializan sus productos alrededor del principal paseo público de la capital regional. La jornada integra también presentaciones de organizaciones culturales, actividades deportivas, juegos inflables para niños, villancicos navideños y la participación musical de la banda del Ejército, consolidando un espacio de encuentro abierto para residentes y visitantes.

Con esta convocatoria, el gobierno en terreno busca fortalecer las redes de apoyo al comercio local y recuperar el casco céntrico como un punto de reunión seguro y activo. Tras evaluar el desarrollo y la recepción ciudadana de esta edición, el equipo regional proyecta replicar este formato comunitario y de servicios en terreno durante el año 2027.