El aumento de las actividades al aire libre y las reuniones familiares de fin de año en Punta Arenas encendió las alertas de los equipos pediátricos ante el incremento estacional de traumas en menores.

Frente a este escenario, especialistas en Cirugía Infantil del Hospital Clínico de Magallanes (HCM) capacitaron a los funcionarios de los Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) y de Alta Resolutividad (SAR) para optimizar la primera respuesta clínica frente a heridas, mordeduras y quemaduras.

La urgencia de afinar los criterios de derivación y curación radica en los riesgos cotidianos que enfrentan niños y lactantes tanto fuera como dentro de casa.

Durante la jornada, la enfermera supervisora de Cirugía Infantil del HCM, Carmen Gloria Sandoval, advirtió sobre peligros domésticos que suelen pasar inadvertidos, como el atrapamiento de dedos en puertas y las fuentes de calor.

“No solamente es por las cocinas sino también por los radiadores, hay un tema importante y es que si un radiador está sin pintura el calor es más intenso, así que ojo con radiadores para que estén impecables, indemnes, sin ninguna raspadura porque pueden ser más riesgosos aún”, precisó.

El buen tiempo también dispara las mordeduras de perros —protagonizadas mayoritariamente por mascotas conocidas del entorno familiar— y los accidentes sobre ruedas.

“Siempre considerar el autocuidado, focos de riesgo sobre todo en el hogar, ponerles mucho ojo y con las bicicletas estar atentos, decirles a los niños que las manos no deben ir en los rayos, algo está pasando y las manos se afectan muchísimo. Solo las precauciones son las que van marcar la diferencia entre tener a un niño sano y a un niño que va a requerir atenciones de mayor complejidad en nuestro sistema”, concluyó la enfermera supervisora de Cirugía Infantil.

La instrucción técnica, liderada por la cirujana infantil doctora Nicole Roldán y gestionada junto al área de salud de Cormupa y el Servicio de Salud Magallanes, buscó estandarizar el manejo de lesiones simples y complejas en la red primaria.

“Recibimos pacientes del SAPU y del SAR, por lo que esta iniciativa de trabajar en conjunto es muy valiosa, cosa que la preparación y primera atención que puedan otorgar sea la mejor para nuestro paciente pediátrico”, destacó la profesional.