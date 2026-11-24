El Club Deportivo Transportes Bishop se consagró campeón del Torneo de Básquetbol Masculino Serie Todo Competidor 2026, certamen organizado por el Canal Deportivo Laboral (Canadela) en Punta Arenas.

El cuadro monarca selló el título el pasado domingo en el Gimnasio Español, tras imponerse por un estrecho marcador de 77 a 72 sobre Team Croacia en el tercer y definitivo encuentro de los play-offs finales.

Remontada en los play-offs

La conquista de Transportes Bishop se concretó luego de revertir una llave que había comenzado favorable para su rival, protagonizando tres compromisos de estrecho margen:

Primer partido: Team Croacia abrió la serie imponiéndose por 59 a 53 .

Segundo partido: Transportes Bishop igualó la llave tras ganar por 64 a 60 .

Tercer partido: en el duelo decisivo, Transportes Bishop cerró la serie por 2-1 con un triunfo de 77 a 72.

Cuadro de honor y distinciones

Tras el término del encuentro, la directiva de la rama de básquetbol de Canadela Punta Arenas realizó la ceremonia oficial de premiación para reconocer a los cuatro mejores equipos de la temporada y a las figuras individuales del campeonato.

Posiciones finales

Campeón: C.D. Transportes Bishop. Subcampeón: C.D. Team Croacia. Tercer lugar: C.D. Vientos del Estrecho. Cuarto lugar: C.D. Búfalos Mojados.

Premios individuales y reconocimientos