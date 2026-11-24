Tras la detención de un hombre involucrado en un altercado en la vía pública en calle Ignacio Carrera Pinto, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, reflexionó sobre el abordaje institucional hacia las personas en situación de calle y exigió la instalación de un centro de adicciones en la capital regional para atender casos de consumo excesivo de alcohol y drogas.

La autoridad comunal emplazó directamente al Servicio de Salud Magallanes, asegurando que esta problemática evidencia una crisis sanitaria, comparable a la falta de un recinto psiquiátrico en la zona.

“Son personas crónicamente alcohólicas, por tanto, la única forma de poder sacarlos es efectivamente con un tratamiento”, sostuvo el jefe comunal.

Identificación y corresponsabilidad

Asimismo, Radonich advirtió que no todas las personas en situación de calle participan en los programas del Ministerio de Desarrollo Social, por lo que planteó la urgencia de catastrar e identificar a quienes permanecen en esta condición.

“La idea es que el Estado tenga claro quiénes son, que se identifiquen, y si hay familia que también haya una corresponsabilidad. Y si son personas que tienen problemas delictuales, que cumplan la ley como corresponde, pero que no pongan en peligro a otros”, agregó.

Finalmente, el alcalde atribuyó la falta de infraestructura sanitaria especializada a la escasez de recursos y recordó otras iniciativas pendientes en la comuna, como un centro geriátrico “que aún no se construye, que está pendiente; lo hemos visto con el tema de los Cosam, que tampoco se ha construido nada”.