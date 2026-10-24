Río Verde se posiciona como referente de salud rural tras visita de especialistas de la Clínica Las Condes

Río Verde ha comenzado a marcar una pauta diferenciadora en la Región de Magallanes. Recientemente, una delegación médica de destacados pediatras y cirujanos infantiles de la Clínica Las Condes visitó la Posta de Salud Rural de la localidad para conocer en detalle su exitoso modelo de atención territorial y su alta capacidad resolutiva.

Durante la jornada, los especialistas del sector privado recorrieron los boxes y dependencias clínicas del recinto municipal con el objetivo de evaluar la operatividad en el territorio y presenciar la articulación de la atención primaria en una comunidad con exigentes particularidades geográficas.

Tras el recorrido, la comitiva valoró de manera muy positiva cuatro pilares estratégicos de la posta: su infraestructura moderna diseñada a la medida de la realidad local, el equipamiento de primer nivel dispuesto para urgencias y consultas diarias, la amplia oferta de programas de salud para los habitantes y la calidad humana y profesional del equipo en terreno.

Este intercambio técnico demuestra que la combinación de una gestión eficiente, compromiso territorial y vocación pública permite acortar brechas en el acceso a prestaciones de salud.

En Río Verde es viable entregar una atención digna, cercana y bajo estándares de excelencia, consolidando a la comuna como un modelo a seguir en la salud primaria rural del país.