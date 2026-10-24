Río Verde ha comenzado a marcar una pauta diferenciadora en la Región de Magallanes. Recientemente, una delegación médica de destacados pediatras y cirujanos infantiles de la Clínica Las Condes visitó la Posta de Salud Rural de la localidad para conocer en detalle su exitoso modelo de atención territorial y su alta capacidad resolutiva.
Durante la jornada, los especialistas del sector privado recorrieron los boxes y dependencias clínicas del recinto municipal con el objetivo de evaluar la operatividad en el territorio y presenciar la articulación de la atención primaria en una comunidad con exigentes particularidades geográficas.
Tras el recorrido, la comitiva valoró de manera muy positiva cuatro pilares estratégicos de la posta: su infraestructura moderna diseñada a la medida de la realidad local, el equipamiento de primer nivel dispuesto para urgencias y consultas diarias, la amplia oferta de programas de salud para los habitantes y la calidad humana y profesional del equipo en terreno.
Este intercambio técnico demuestra que la combinación de una gestión eficiente, compromiso territorial y vocación pública permite acortar brechas en el acceso a prestaciones de salud.
En Río Verde es viable entregar una atención digna, cercana y bajo estándares de excelencia, consolidando a la comuna como un modelo a seguir en la salud primaria rural del país.
Río Verde se posiciona como referente de salud rural tras visita de especialistas de la Clínica Las Condes
Una delegación de especialistas evaluó en terreno el modelo sanitario de Río Verde, resaltando la calidad profesional del equipo local y la viabilidad de entregar atención de excelencia en comunidades alejadas.
Río Verde ha comenzado a marcar una pauta diferenciadora en la Región de Magallanes. Recientemente, una delegación médica de destacados pediatras y cirujanos infantiles de la Clínica Las Condes visitó la Posta de Salud Rural de la localidad para conocer en detalle su exitoso modelo de atención territorial y su alta capacidad resolutiva.