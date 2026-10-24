Violenta colisión en sector poniente deja a motociclista en estado grave

​Un violento accidente de tránsito se registró la tarde de este sábado en la intersección de Capitán Guillermos con Víctor Menchaca. El conductor de una motocicleta resultó con lesiones de extrema gravedad tras ser impactado por un automóvil particular, activando un amplio operativo de emergencia en la zona poniente de la capital regional.

​Un violento accidente de tránsito movilizó la tarde de este sábado a los equipos de emergencia hasta la intersección de calle Capitán Guillermos y Víctor Menchaca, en el sector poniente de Punta Arenas.

En el lugar, una motocicleta y un vehículo particular colisionaron con extrema violencia, dejando al conductor del vehículo menor tendido sobre la calzada con lesiones de diversa consideración.

​Personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) acudió de inmediato al sitio del suceso tras los llamados de alerta emitidos por testigos. Los profesionales sanitarios catalogaron el impacto como de alta energía debido a la fuerza del choque y al cuadro clínico del afectado. Tras estabilizarlo en el lugar, los paramédicos procedieron a su traslado de urgencia hacia las dependencias de la clínica RedSalud. Fuentes policiales confirmaron que la víctima se encontraba realizando su trayecto laboral al momento del siniestro vial, razón por la cual fue ingresada a dicho recinto asistencial para su evaluación médica especializada y tratamiento urgente.

​Carabineros de Chile adoptó el procedimiento de rigor, acordonando el perímetro para resguardar la escena y ordenar el tránsito vehicular en las arterias aledañas. En el móvil involucrado quedaron visibles las evidencias de la magnitud de la colisión: la carrocería presentaba severas deformaciones estructurales, destacando el parabrisas completamente destrozado en la zona donde impactó de lleno el cuerpo del motorista durante la violenta trayectoria.

​Por instrucción del Ministerio Público, el fiscal de turno ordenó la concurrencia de peritos de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros. El equipo técnico especializado inició las pesquisas de planimetría, fijación fotográfica y análisis mecánico de los móviles para esclarecer la dinámica exacta del hecho y determinar las eventuales responsabilidades penales de los conductores involucrados.