ESCUCHA RADIO EL PINGÜINO

PINGÜINO TV
AVISOS ECONÓMICOS
Punta Arenas: Decretan arresto domiciliario total a sujeto que fracturó a la pareja de su exconviviente Corte Suprema ratifica que armador pesquero irá a juicio oral por fraude tributario en Magallanes Condenan a 8 años de presidio efectivo a colombiano que ingresó más de 4 kilos 85 millones de pesos de droga en vuelo comercial a Punta Arenas A juicio oral acusados de homicidio de ciudadano colombiano en Plaza Esmeralda de Punta Arenas
> Crónica

Rotary Club condecoró a 40 estudiantes como «Mejores Compañeros» en tradicional jornada que relevó la empatía y la vida en comunidad

La ceremonia congregó a delegaciones de establecimientos urbanos de Punta Arenas y escuelas rurales de zonas aisladas de Magallanes, destacando virtudes humanas por sobre el rendimiento académico y obsequiando una navegación familiar por el Estrecho.

Christian Jiménez
Christian Jiménez

En una sociedad a menudo apresurada y condicionada por el individualismo de las pantallas, el verdadero mérito infantil y juvenil volvió a mirarse a los ojos en la capital magallánica. Cerca de 40 alumnos pertenecientes a diversos colegios de Punta Arenas y apartadas localidades de la región fueron distinguidos este martes 3 de noviembre con el tradicional galardón al «Mejor Compañero», otorgado por el Rotary Club de Punta Arenas en un emotivo desayuno de camaradería que celebró la nobleza, la solidaridad y la empatía en las aulas.

La actividad, que constituye uno de los hitos institucionales de mayor arraigo en el calendario rotario austral, congregó a delegaciones escolares completas. A la masiva presencia de escuelas y liceos de la capital regional se sumó un hito logístico y humano: el 100% de asistencia de los planteles convocados, incluyendo representaciones de escuelas rurales de Puerto Harris (Isla Dawson), Timaukel (Tierra del Fuego), Punta Delgada (San Gregorio) y Laguna Blanca.

El valor de ser buena persona por sobre las calificaciones

La distinción rotaria trasciende con creces los promedios numéricos o las exigencias del currículum. Es la propia comunidad de pares en la sala de clases la que, mediante votación democrática y afectiva, decide quién encarna el espíritu de acogida y respaldo hacia los demás.

El tesorero del Rotary Club de Punta Arenas, Miguel Sanz Muñoz, subrayó el valor histórico de este encuentro:

«Es una tradición de muchos años, la actividad más importante que tenemos anualmente y la hacemos con mucho cariño y esmero. En esta oportunidad estamos muy contentos porque hemos tenido un 100% de asistencia de todos los colegios de Punta Arenas, más escuelas rurales como Puerto Harris, Timaukel, Punta Delgada y Laguna Blanca. Lo que más se reconoce no son las notas; el chico puede ser muy aplicado, pero la idea es resaltar los valores de la amistad, del compañerismo, de la empatía, el ser buen deportista y ayudarse mutuamente».

Contenido relacionado
Envíanos tu denuncia o información AVISOS ECONÓMICOS