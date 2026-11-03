Rotary Club condecoró a 40 estudiantes como «Mejores Compañeros» en tradicional jornada que relevó la empatía y la vida en comunidad

En una sociedad a menudo apresurada y condicionada por el individualismo de las pantallas, el verdadero mérito infantil y juvenil volvió a mirarse a los ojos en la capital magallánica. Cerca de 40 alumnos pertenecientes a diversos colegios de Punta Arenas y apartadas localidades de la región fueron distinguidos este martes 3 de noviembre con el tradicional galardón al «Mejor Compañero», otorgado por el Rotary Club de Punta Arenas en un emotivo desayuno de camaradería que celebró la nobleza, la solidaridad y la empatía en las aulas.

La actividad, que constituye uno de los hitos institucionales de mayor arraigo en el calendario rotario austral, congregó a delegaciones escolares completas. A la masiva presencia de escuelas y liceos de la capital regional se sumó un hito logístico y humano: el 100% de asistencia de los planteles convocados, incluyendo representaciones de escuelas rurales de Puerto Harris (Isla Dawson), Timaukel (Tierra del Fuego), Punta Delgada (San Gregorio) y Laguna Blanca.

El valor de ser buena persona por sobre las calificaciones

La distinción rotaria trasciende con creces los promedios numéricos o las exigencias del currículum. Es la propia comunidad de pares en la sala de clases la que, mediante votación democrática y afectiva, decide quién encarna el espíritu de acogida y respaldo hacia los demás.

El tesorero del Rotary Club de Punta Arenas, Miguel Sanz Muñoz, subrayó el valor histórico de este encuentro: