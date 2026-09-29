Salud Municipal de Punta Arenas mantiene funcionamiento de recintos y atención de urgencias ante paro de Confusam

A pesar de la movilización de dos días convocada a nivel nacional, la Red de Salud Municipal de Punta Arenas presenta una no adhesión del 56% entre sus funcionarios, quienes se encuentran cumpliendo sus labores con normalidad. Este porcentaje permite garantizar la continuidad de prestaciones esenciales en los cinco Cesfam y tres Cecosf de la comuna, así como en las farmacias comunales, la Farmacia Popular (UAPO) y la Óptica Comunal.

Funcionamiento de Servicios y Atenciones Esenciales

Durante las mañanas, los centros de salud mantienen la realización de exámenes, curaciones, entrega de fármacos y leches, vacunación y visitas domiciliarias. Aquellas prestaciones programadas que no se hayan podido realizar por la contingencia serán reprogramadas a la brevedad por cada recinto.

“Bajo ningún punto de vista se dejará de atender ninguna urgencia ni situaciones de riesgo vital. Aunque algunas atenciones puedan sufrir retrasos, hemos coordinado los resguardos necesarios”, aseguró Víctor Fuentes.

Cabe señalar que gremios como la Mesa Profesional y Afusem no se han adherido a esta movilización, y que el personal médico (como los profesionales EDF) se encuentra trabajando en sus jornadas habituales.

Servicios de Urgencia y Recomendaciones a la Comunidad

Para garantizar la cobertura ante eventuales emergencias, el Área de Salud reitera el horario y funcionamiento de la red de urgencias comunal:

SAPU: Atención normal de 17:00 a 23:30 horas.

SAR: Atención las 24 horas del día, reforzado durante la contingencia.

Se solicita la comprensión de la comunidad ante eventuales demoras y se reitera el compromiso de reprogramar oportunamente los controles suspendidos