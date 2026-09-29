Detenido por robo de accesorios en Punta Arenas quedó en prisión preventiva por una orden pendiente

Un hombre de 35 años, identificado como Juan Pablo Ibarra Fournet, fue enviado a prisión preventiva por el Tribunal de Garantía de Punta Arenas tras ser arrestado durante un procedimiento policial en la vía pública.

La detención ocurrió en la intersección del pasaje Carlos Winkel con calle Simmons, donde un mecánico descubrió al imputado en el asiento del conductor de una camioneta en panne.

El denunciante, quien reconoció al sujeto por ser vecino del sector, advirtió que este se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas, y que el panel de la radio había sido forzado. Carabineros de la 1ª Comisaría concretó la aprehensión en las inmediaciones del sector.

Durante la audiencia de control de detención, la Fiscalía formalizó a Ibarra Fournet por el delito de robo en bien nacional de uso público en grado de frustrado. Por este hecho, el tribunal decretó únicamente las medidas de arraigo regional y la prohibición de acercarse a la víctima.

Sin embargo, la situación judicial del imputado se agravó al revisarse el sistema, donde figuraba una orden de detención vigente en una causa pendiente por maltrato de obra a Carabineros. Dicha orden se encontraba activa debido a que el imputado no se presentó al juicio oral fijado para el pasado 25 de septiembre.

Ante la reiterada inasistencia del sujeto y a solicitud del Ministerio Público, el magistrado resolvió ordenar su ingreso inmediato a la cárcel bajo la medida cautelar de prisión preventiva a la espera de la realización de su juicio oral.