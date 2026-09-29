ESCUCHA RADIO EL PINGÜINO

PINGÜINO TV
AVISOS ECONÓMICOS
Arma usada en asesinato de carabinero en Lo Espejo está vinculada a otros dos homicidios y ataques a uniformados Agresión a profesional en Centro Juvenil de Punta Arenas desencadena alertas de seguridad y acciones gremiales Conductor de auto BMW resulta lesionado tras chocar contra dos vehículos en calle Hornillas Piden 10 años de internación para joven acusado de abusar de familiar menor de edad en Porvenir
> Tribunales

Detenido por robo de accesorios en Punta Arenas quedó en prisión preventiva por una orden pendiente

El sujeto fue descubierto dentro de un vehículo en la vía pública. Aunque recibió cautelares menores por el delito de robo, ingresó a la cárcel tras constatarse que era requerido por la justicia.

Periodista Web
Periodista Web

Un hombre de 35 años, identificado como Juan Pablo Ibarra Fournet, fue enviado a prisión preventiva por el Tribunal de Garantía de Punta Arenas tras ser arrestado durante un procedimiento policial en la vía pública.

La detención ocurrió en la intersección del pasaje Carlos Winkel con calle Simmons, donde un mecánico descubrió al imputado en el asiento del conductor de una camioneta en panne.

El denunciante, quien reconoció al sujeto por ser vecino del sector, advirtió que este se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas, y que el panel de la radio había sido forzado. Carabineros de la 1ª Comisaría concretó la aprehensión en las inmediaciones del sector.

Durante la audiencia de control de detención, la Fiscalía formalizó a Ibarra Fournet por el delito de robo en bien nacional de uso público en grado de frustrado. Por este hecho, el tribunal decretó únicamente las medidas de arraigo regional y la prohibición de acercarse a la víctima.

Sin embargo, la situación judicial del imputado se agravó al revisarse el sistema, donde figuraba una orden de detención vigente en una causa pendiente por maltrato de obra a Carabineros. Dicha orden se encontraba activa debido a que el imputado no se presentó al juicio oral fijado para el pasado 25 de septiembre.

Ante la reiterada inasistencia del sujeto y a solicitud del Ministerio Público, el magistrado resolvió ordenar su ingreso inmediato a la cárcel bajo la medida cautelar de prisión preventiva a la espera de la realización de su juicio oral.

Contenido relacionado
Envíanos tu denuncia o información AVISOS ECONÓMICOS