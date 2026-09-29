Las exigencias de la Confusam Magallanes y su fuerte cuestionamiento a los parlamentarios

En el marco de la movilización nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), el gremio en la Región de Magallanes y Antártica Chilena dio a conocer un rotundo pliego de demandas locales para resguardar la continuidad de la atención primaria.







A nivel regional, la organización exige regularizar de inmediato los recursos pendientes del año pasado, avanzar en el cierre de la brecha histórica del per cápita y asegurar un financiamiento robusto para 2027.

Asimismo, recalcó como prioridad aumentar el indexador de zonas para la región, resguardar los programas Praps con sus prestaciones y garantizar los fondos operativos para medicamentos y recintos asistenciales.

Esta postura responde a dos ejes críticos. Por un lado, la deuda ministerial que supera los 37.000 millones de pesos a nivel nacional la cual genera déficit de insumos y tensión en los municipios.

Aunque Magallanes ha sorteado el impacto gracias a fondos propios, persiste el temor de no recibir las remesas a fin de año, sumado a la incertidumbre por los recortes de los programas Praps.

Por otro lado, el gremio rechazó la proyección gubernamental de subir el per cápita en apenas 600 pesos para el año que viene, exigiendo un incremento superior a los mil pesos y un reajuste especial del indexador zonal que reconozca los altos costos de la zona extrema, emplazando a los parlamentarios de la región.