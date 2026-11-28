Con el objetivo de fomentar el turismo, dinamizar el comercio local y poner en valor el Estrecho de Magallanes, se desarrolló en la capital regional la segunda edición del Motoencuentro Internacional “Mil Ruedas en el Estrecho”, organizado por la Agrupación Motoviajeros Unidos de Punta Arenas. La iniciativa, que proyectó reunir a cerca de 300 motocicletas de diversas regiones de Chile y de países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos y Canadá, contempló una muestra estática abierta a la comunidad y una extensa caravana por el borde costero. El recorrido unió la rotonda de Tres Puentes con el Hito Geográfico de la Mitad de Chile, incluyendo un almuerzo de camaradería en el Club de Rodeo donado por empresas salmonicultoras y una bendición a los pilotos y sus máquinas.

El evento contó con el respaldo de más de una veintena de empresas locales encabezadas por Recasur y el apoyo de la Seremi del Deporte de Magallanes y de la Antártica Chilena, cartera que destacó el doble impacto de la actividad en el fomento deportivo y la reactivación turística, comprometiendo soporte en recintos, recurso humano y vinculación con el sector privado. Asimismo, desde la entidad organizadora resaltaron la apertura de la cita a todos los motociclistas de la zona y plantearon la necesidad de ampliar el respaldo estatal, dado que por su reciente conformación la agrupación aún no cumple con la antigüedad exigida para postular a fondos concursables.