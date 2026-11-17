En un territorio como la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, donde la vasta geografía y las enormes distancias imponen un ineludible costo logístico, el valor de los hidrocarburos actúa como el principal termómetro del costo de vida. Para mitigar esta presión económica, el Senado despachó este martes 17 de noviembre, en Valparaíso, el proyecto que busca contener las sostenidas alzas en los precios de los combustibles, dejándolo listo para su promulgación como ley.
La medida central de esta normativa establece un mecanismo de estabilización que retrotrae los valores a los registrados el pasado 5 de noviembre, fijando un techo inamovible para las gasolinas y el diésel que regirá ininterrumpidamente hasta el 7 de abril de 2027.
Inyección de liquidez para el transporte austral
El diseño de esta nueva legislación no solo busca proteger a la ciudadanía de la volatilidad internacional, sino que despliega una red de apoyo directo para quienes sostienen el abastecimiento de la zona extrema. El Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Hacienda de Magallanes y de la Antártica Chilena, Manuel José Correa Silva, detalló que el acuerdo amplía significativamente los porcentajes mediante los cuales las empresas de carga recuperan el impuesto específico.
“Este es un importante beneficio que es más intenso para la pyme del transporte”, enfatizó la autoridad de Hacienda.
Correa Silva explicó que las pequeñas y medianas empresas de transporte de carga con ventas anuales de hasta 6.000 Unidades de Fomento (UF) podrán recuperar hasta el 90% del tributo. La estructura escalonada continúa con un reintegro del 65% para aquellas firmas que facturen entre 6.000 y 20.000 UF, mientras que las grandes empresas, con ventas sobre las 20.000 UF, recuperarán el 50%. A esto se suman otros beneficios de tratamiento tributario y efectos contables diseñados específicamente para inyectar liquidez inmediata al gremio.
Asimismo, el sector del transporte de pasajeros experimentará un alivio fundamental: el reembolso de los peajes pagados, que históricamente se situaba en un 35%, saltará ahora a un 70%.
Protección unidireccional y escenario internacional
La mecánica de la nueva ley asegura que los consumidores magallánicos no queden a merced de las crisis externas, pero sí puedan beneficiarse de eventuales mejoras. Según detalló el Seremi, la clave de este mecanismo es su naturaleza unidireccional: “En caso de que el precio internacional del petróleo baje, repercutiendo en disminución de los precios de las gasolinas y diésel, sí se traspasará a los consumidores finales. En cambio, si el precio internacional aumenta y presiona los precios de combustibles en nuestra economía, estos no podrán superar el precio techo fijado”, puntualizó.
El escenario global, sin embargo, sigue siendo un factor de riesgo latente para las regiones extremas. “Esperemos que el mercado internacional del petróleo se regularice, que la tensión en Medio Oriente se disipe, porque tarde o temprano nuestra economía, que no produce petróleo, debe reflejar la realidad. Nada es gratis”, concluyó el Seremi Manuel José Correa Silva, trazando un balance reflexivo sobre la dependencia energética y el respiro temporal que esta ley otorga a la Patagonia.