Un total de 917 niños en la Región de Magallanes mantienen incompleto su esquema de vacunación contra el sarampión, según informaron autoridades de Salud desde el Cesfam Dr. Thomas Fenton de Punta Arenas.

Pese a que la búsqueda activa iniciada en julio permitió inmunizar a 520 menores, todavía restan 243 por recibir su primera dosis —correspondiente a los 12 meses— y 674 por acceder a la segunda dosis de los 36 meses, tramo que concentra la mayor brecha tras cerrar el año pasado con un 76,4% de cobertura regional.

El llamado a ponerse al día responde al brote activo en las Américas, continente donde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) registra más de 56 mil casos y 81 fallecidos.

“En Chile no hemos tenido transmisión comunitaria desde el año 1993, por lo que es muy importante evitarlo porque los procesos migratorios y la integración hacen que desde las Américas puedan llegar casos”, advirtió el seremi de Salud (s), Eduardo Castillo, precisando que este año el país ya suma tres contagios importados, aunque ninguno en la zona austral.

Disponibilidad de dosis y recomendaciones para viajeros

El director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, y el jefe del Área de Salud de la Cormupa, Víctor Fuentes, confirmaron que la vacuna tres vírica es gratuita y cuenta con stock suficiente en toda la red asistencial pública, independientemente de la previsión de salud de las familias.

Las autoridades sanitarias instaron además a quienes proyecten viajar al extranjero a revisar su historial de inmunización con al menos 15 días de anticipación, recomendación dirigida especialmente a lactantes de 6 a 11 meses que se trasladen a zonas de riesgo y a personas nacidas en Chile entre 1971 y 1981.