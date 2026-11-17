La Municipalidad de Punta Arenas dio inicio a la décima temporada (2026-2027) de la Feria Gourmet, ciclo que contempla 10 jornadas principales en el gimnasio de la Escuela Argentina y la incorporación de seis Microferias Gourmet en el sector céntrico de la ciudad.

La primera fecha oficial se desarrollará este sábado 21 de noviembre, entre las 09:00 y las 13:00 horas, con la participación de 30 micro y pequeños productores locales. En el recinto ofrecerán alimentos cosechados y elaborados en la zona, entre ellos hortalizas, frutillas, huevos, mermeladas, jugos de ruibarbo e infusiones.

A lo largo de sus ediciones anteriores, esta feria ha convocado a cerca de 100 mil visitantes en la capital magallánica, consolidándose como un espacio de venta directa entre agricultores y consumidores.

Nuevas microferias y proyección comercial

La principal novedad de este ciclo será la realización de seis Microferias Gourmet los días viernes en el Centro Artesanal Municipal, ubicado en calle 21 de Mayo N° 1463. La primera de estas jornadas comenzará el viernes 27 de noviembre, de 10:30 a 14:30 horas, con el fin de dinamizar ese recinto y acercar la producción agrícola regional a los visitantes de la temporada turística.

En paralelo, el municipio impulsa gestiones para ampliar los canales de comercialización de las agricultoras locales, evaluando eventuales oportunidades para exportar lechugas producidas en la zona hacia las islas Malvinas (Falkland).