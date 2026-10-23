Senador Kusanovic destaca despacho a ley de reforma a Carabineros: “Fortalecer la carrera policial es invertir en la seguridad de las familias”

El senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, valoró el despacho a ley del proyecto que moderniza el sistema de incentivos, extiende la carrera para los futuros ingresos a Carabineros de Chile y establece nuevas herramientas de gestión para su planta institucional.

La iniciativa concluyó su tramitación legislativa luego de que la Sala del Senado aprobara las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputadas y Diputados, quedando en condiciones de convertirse en ley. “Chile necesita una policía profesional, preparada y respaldada. Este despacho a ley es un avance para fortalecer a Carabineros, retener a sus funcionarios con experiencia y ofrecer mejores condiciones a quienes tienen la responsabilidad de proteger a las familias”, manifestó Kusanovic.

Entre los avances de la nueva legislación destacan el aumento de estipendios durante la formación, la extensión de la carrera profesional para nuevos ingresantes y la creación de la figura del “carabinero a prueba”, que contempla práctica supervisada durante el último semestre de instrucción.

Asimismo, Kusanovic enfatizó la necesidad de acompañar la implementación de la norma con recursos suficientes que consideren las particularidades de las zonas extremas: “En Magallanes, las distancias, el clima y la dispersión territorial exigen una planificación especial. Las localidades apartadas también necesitan presencia policial y capacidad de respuesta”, concluyó el legislador.