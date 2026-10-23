Expo de Disciplinas Fitness reunirá diversas actividades deportivas este sábado en Casino Dreams

La ciudad de Punta Arenas se prepara para vivir la tercera edición de la Expo de Disciplinas Fitness PUQ 2026, una jornada orientada a fomentar la vida sana y acercar diversas alternativas deportivas a la comunidad.

En la antesala del encuentro, la instructora Lidia Runill, junto a Rachel Zambrano, visitaron el espacio Tarde Libre de Pingüino Multimedia, donde conversaron con la periodista Mayra Ibáñez para adelantar la parrilla de actividades.

La programación arrancará a las 10:00 horas con una exhibición de Muay Thai a cargo del Equipo Mestizo, seguida por clases y presentaciones de Body Combat (11:00 hrs), Master Class de Strong Nation (12:00 hrs), Taekwondo (13:30 hrs), Strong 30 (14:30 hrs) y Zumba Gold (15:15 hrs). La jornada cerrará con una gran Master Class de Zumba a las 16:30 horas, concluyendo a las 18:00 horas.

El evento, organizado con el respaldo de la Fundación Deportes y la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, se llevará a cabo en el Casino Dreams con entrada completamente gratuita para todos los asistentes.