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Expo de Disciplinas Fitness reunirá diversas actividades deportivas este sábado en Casino Dreams

El evento gratuito se extenderá entre las 10:00 y las 18:00 horas del sábado 24 de octubre, ofreciendo exhibiciones y clases abiertas de disciplinas como Muay Thai, Body Combat, Taekwondo y Zumba.

Periodista Web 3
Periodista Web 3

La ciudad de Punta Arenas se prepara para vivir la tercera edición de la Expo de Disciplinas Fitness PUQ 2026, una jornada orientada a fomentar la vida sana y acercar diversas alternativas deportivas a la comunidad.

En la antesala del encuentro, la instructora Lidia Runill, junto a Rachel Zambrano, visitaron el espacio Tarde Libre de Pingüino Multimedia, donde conversaron con la periodista Mayra Ibáñez para adelantar la parrilla de actividades.

La programación arrancará a las 10:00 horas con una exhibición de Muay Thai a cargo del Equipo Mestizo, seguida por clases y presentaciones de Body Combat (11:00 hrs), Master Class de Strong Nation (12:00 hrs), Taekwondo (13:30 hrs), Strong 30 (14:30 hrs) y Zumba Gold (15:15 hrs). La jornada cerrará con una gran Master Class de Zumba a las 16:30 horas, concluyendo a las 18:00 horas.

El evento, organizado con el respaldo de la Fundación Deportes y la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, se llevará a cabo en el Casino Dreams con entrada completamente gratuita para todos los asistentes.

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