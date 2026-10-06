Senama difundió los derechos de las personas mayores

En el marco de las actividades conmemorativas del Mes de las Personas Mayores, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) llevó a cabo la feria interactiva

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Rebeca Aguilante, coordinadora regional de SENAMA, destacó la relevancia de dar a conocer estos derechos en una sociedad con una tasa de envejecimiento creciente:

“Esta feria tiene como objetivo principal que las personas mayores y la comunidad conozcan los 15 derechos que han sido promulgados. Preparamos actividades interactivas para ir resolviendo dudas sobre la ley. Es fundamental educar a la sociedad, evitar el edadismo y garantizar un trato digno, respetuoso y una atención preferente para nuestras personas mayores.”

Entre los derechos abordados durante la jornada se destacaron el derecho al ocio y al turismo, a la autonomía e independencia, al acceso a la justicia, a la educación, al trabajo con horarios adaptados, a la conectividad y a la salud con consentimiento libre e informado. Asimismo, la coordinadora resaltó la importancia de sensibilizar en áreas del día a día, como la atención médica, donde se debe dar un trato directo y protagónico al adulto mayor.

Oportunidades, programas y atención personalizada

Al ser consultada sobre las ofertas y herramientas que dispone el servicio para la población mayor en la región, Rebeca Aguilante recordó la disponibilidad de los Proyectos Autogestionados, fondos concursables a los que los clubes y agrupaciones pueden postular anualmente, así como el acceso a los Centros Diurnos (CBT) y Establecimientos de Larga Estancia (ELEAM).

Además, reafirmó la invitación a toda la comunidad a acercarse a las dependencias de la institución para recibir asesoría directa:

“No es requisito pertenecer a un club para beneficiarse de nuestros programas. Todas las actividades están abiertas a la comunidad y en nuestras oficinas entregamos atención particular, resguardando la intimidad de las personas mayores, incluyendo asesoría legal gratuita para quien lo requiera.”

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