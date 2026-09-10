Donald Trump promete bono de 5 mil dólares a adultos si el Partido Republicano gana las elecciones de medio término

En el marco de la convención nacional del Partido Republicano en Dallas, Texas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió entregar un bono de 5 mil dólares (aproximadamente $4,6 millones de pesos chilenos) a cada ciudadano adulto en el país, condicionado a una victoria de su colectividad en las elecciones de medio término fijadas para el próximo 3 de noviembre.

Durante su alocución, el mandatario sostuvo que el pago corresponderá a un “dividendo” financiado con la recaudación de su política de aranceles comerciales. “Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y van a tener cinco mil dólares”, afirmó el jefe de Estado, sin entregar detalles técnicos o legislativos sobre el mecanismo de distribución.

Antecedentes de anuncios no concretados

La propuesta constituye el tercer anuncio de este tipo realizado por la Administración Trump sin materializarse. A inicios de su mandato, el desaparecido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) —liderado en su momento por Elon Musk y disuelto en noviembre de 2025— prometió un dividendo a 79 millones de hogares que nunca se ejecutó. Posteriormente, a fines de 2025, el propio mandatario sugirió vía Truth Social un pago de 2 mil dólares por persona, iniciativa que fue matizada horas más tarde por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y que tampoco vio la luz.

La promesa electoral se da en un escenario complejo para el oficialismo. Proyecciones de entidades especializadas como Decision Desk HQ anticipan unos comicios legislativos altamente disputados, perfilando una probable mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y un escenario de empate técnico en el Senado.